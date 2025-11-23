search
ΚΟΣΜΟΣ

23.11.2025 16:52

Οργή Τραμπ κατά Ζελένσκι και Ευρώπης εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Mηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας»

23.11.2025 16:52
Οργισμένη επίθεση στον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, και στην Ευρώπη, εξαπέλυσε με ανάρτησή του στο Truth Social o Nτόναλντ Τραμπ.

«Καμία ευγνωμοσύνη της ηγεσίας της Ουκρανίας για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο στη Ρωσία», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, ενώ οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το Skynews, ο ίδιος τονίζει χαρακτηριστικά: «Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΞΦΡΑΣΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ».

Ο αμερικανός πρόεδρος, στην ανάρτησή του, επαναλαμβάνει ισχυρισμούς από τα παλιά, όπως τη δήλωση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήταν εκείνος, και όχι ο Μπάιντεν, πρόεδρος.

Η ανάρτηση Τραμπ έρχεται λίγη ώρα μετά τα τρία όχι της φον ντερ Λάιεν στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων που βάζει τον Ζελένσκι στις συμπληγάδες.

Τα τρία «όχι» της φον ντερ Λάιεν

Από το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου βρίσκεται εκπροσωπώντας την ΕΕ στη Σύνοδο των G20, η ίδια παρουσίασε τις βασικές θέσεις των Βρυξελλών, για μια «βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη» στην Ουκρανία:

«Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας.

Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και επομένως θα υπονόμευαν και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Τρίτον, η κεντρικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξασφάλιση ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζεται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό ξεκινά με την ανοικοδόμηση της χώρας, την ένταξή της στην Ενιαία Αγορά και τη βιομηχανική βάση άμυνας μας, και τελικά, την ένταξή της στην Ένωσή μας».

Ζελένσκι: «Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι «η διπλωματία έχει ενεργοποιηθεί» στη Γενεύη και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες εκεί θα είναι εποικοδομητικές.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε πως ελπίζει οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία, να οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», κατέληξε.

Οι συνομιλίες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

1 / 3