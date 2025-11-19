Στο γήπεδο του Ζελένσκι η μπάλα, λένε τώρα οι ΗΠΑ – Το σχέδιο Τραμπ για συνθηκολόγηση της Ουκρανίας, το θρίλερ στην Άγκυρα και η Ευρώπη κομπάρσος – Όλο το παρασκήνιο

Το νέο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση στη Ρωσία τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας που δεν ελέγχει επί του παρόντος, σε αντάλλαγμα για μια εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία και την Ευρώπη έναντι μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση.

Η Ουκρανία και οι υποστηρικτές της θα το έβλεπαν αυτό ως μια τεράστια παραχώρηση στη Ρωσία. Η άποψη του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, είναι ότι η Ουκρανία είναι πιθανό να χάσει την περιοχή ούτως ή άλλως εάν ο πόλεμος συνεχιστεί και «επομένως είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας να καταλήξει σε συμφωνία τώρα». Το σχέδιο, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει μεταξύ άλλων περιορισμό οπλικών συστημάτων αλλά και του μεγέθους του ουκρανικού στρατού.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις προς ανακοίνωση σχετικά με ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη γίνει επαρκής δουλειά για να πραγματοποιηθεί μια νέα Σύνοδος Κορυφής. Επισήμανε ωστόσο, ότι αν χρειαστεί θα οργανώσουν μια Σύνοδο προκειμένου να συναντηθούν Ντόναλντ τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το Ντονμπάς στον Πούτιν

Τα δύο πιο δύσκολα ζητήματα στις συνομιλίες για την Ουκρανία μέχρι τώρα ήταν ποιος θα ελέγχει ποια περιοχή μόλις τελειώσει ο πόλεμος και πώς μπορεί η Ουκρανία να διασφαλίσει ότι η Ρωσία δεν θα συνεχίσει απλώς τον πόλεμο αργότερα, αν και ο στόχος του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του ήταν μια κατάπαυση πυρός προκειμένου να ανασυνταχθεί ο ουκρανικός στρατός και να συνεχίσει τον πόλεμο αργότερα.

Το σχέδιο Τραμπ των 28 σημείων προβλέπει ότι η Ρωσία θα αποκτήσει πλήρη de facto έλεγχο του Λουχάνσκ και του Ντόνετσκ (που μαζί αναφέρονται ως Ντονμπάς), παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 14,5% της περιοχής εκεί, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, οι περιοχές στο Ντονμπάς από τις οποίες η Ουκρανία θα αποσυρθεί θα θεωρούνται αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, με τη Ρωσία να μην μπορεί να τοποθετήσει στρατεύματα εκεί.

Σε δύο άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, οι τρέχουσες γραμμές ελέγχου θα παραμείνουν ως επί το πλείστον αμετάβλητες, με τη Ρωσία να επιστρέφει κάποια εδάφη, υπό την επιφύλαξη διαπραγματεύσεων.

Αναγνώριση Κριμαίας από ΗΠΑ

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα αναγνωρίσουν την Κριμαία και το Ντονμπάς ως νόμιμα ρωσικό έδαφος, αλλά η Ουκρανία δεν θα κληθεί να το κάνει.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο περιελάμβανε επίσης περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και στα όπλα μεγάλου βεληνεκούς του σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης ότι το σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει ουκρανικές εδαφικές παραχωρήσεις στο Ντονμπάς.

Δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ πέρα ​​από μια υπόσχεση για άμυνα έναντι περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας.

Κατάρ και Τουρκία στη σύνταξη του σχεδίου

Σύμφωνα με δύο πηγές με άμεση γνώση, το Κατάρ και η Τουρκία εμπλέκονται στη σύνταξη του νέου σχεδίου Τραμπ και στην υποστήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ.

«Η διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας βοήθησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα μπορούσε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ουμέροφ και οι συναινέσεις

Μια πηγή με άμεση γνώση που επικαλείται το Axios, ανέφερε ότι ο Ουμέροφ είχε εξουσιοδοτηθεί από τον Ζελένσκι να διαπραγματευτεί με τον Γουίτκοφ και πολλά από τα σχόλιά του ενσωματώθηκαν στο κείμενο του σχεδίου των 28 σημείων.

Η πηγή ισχυρίστηκε ότι επιτεύχθηκαν πολλές συναινέσεις στις συνομιλίες με τον Ουμέροφ.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Ζελένσκι έστειλε τον Ουμέροφ για να ενημερωθεί για το σχέδιο των ΗΠΑ, αλλά είπε ότι επρόκειτο για προφορική ενημέρωση και ότι ο Ουμέροφ δεν έλαβε γραπτή πρόταση από τον Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι ο σύμβουλος του Ζελένσκι αποδέχτηκε τους όρους του σχεδίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία αντιτίθεται σε πολλά από τα σημεία.

Πριν από τη συνάντηση με τον Ούμεροφ, ο Γουίτκοφ είχε εκτενείς συζητήσεις για το σχέδιο με τον Ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στο πλαίσιο της τουρκικής υποστήριξης στην ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ, ο Γουίτκοφ σχεδίαζε να επισκεφθεί την Άγκυρα την Τετάρτη και να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η στροφή Ζελένσκι και τα… ευρωπαϊκά κόλπα

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν κατέστη σαφές ότι ο Ζελένσκι υποχωρούσε από τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν με τον Ούμεροφ και δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει το σχέδιο Τραμπ. Αντίθετα, ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με ένα άλλο σχέδιο που είχε συνταχθεί με Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο η Ρωσία δεν θα αποδεχτεί ποτέ, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε επειδή ο Ζελένσκι ζήτησε να συζητηθεί το σχέδιο σε ευρύτερη σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χωρών. Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ένα εγχώριο πολιτικό σκάνδαλο στην Ουκρανία που αφορά έρευνες για διαφθορά εναντίον ορισμένων από τους στενότερους συμβούλους του Ζελένσκι ήταν ένας άλλος λόγος για την αναβολή της συνάντησης.

Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον Γουίτκοφ να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Ζελένσκι στην Τουρκία και υποστήριξε την απόφαση ακύρωσης της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Τώρα θα περιμένουμε. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ζελένσκι», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το νέο σχέδιο των ΗΠΑ, εάν το θέλει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο δεν φαίνεται να έχει λάβει άμεση συμβολή από την Ουκρανία, ούτε από τους Ευρωπαίους.

Τετελεσμένο γεγονός

Πάντως, στον Λευκό Οίκο είναι αισιόδοξοι, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο παρουσιάζεται στον Ζελένσκι ως τετελεσμένο γεγονός.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ζελένσκι, που βρίσκεται υπό πίεση τόσο στο πολεμικό μέτωπο, όπου προελαύνει η Ρωσία, όσο και στο εσωτερικό λόγω του σκανδάλου διαφθοράς που έχει θέσει σε στενό κλοιό τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο, θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση.

Αλλά για την Ευρώπη: «Δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι Ευρωπαίοι», σημειώνει ο αξιωματούχος. «Το θέμα είναι να δεχτεί η Ουκρανία».

Συναντηση Ζελένσκι με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί αύριο με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο. Την Τρίτη το βράδυ, αποκαλύφθηκε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο ταξίδι στο Κίεβο σήμερα από τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Dan Driscoll, συνοδευόμενο από δύο στρατηγούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού.

Οι ενδείξεις της ανανεωμένης προσπάθειας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου προκάλεσαν σήμερα τη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών των κρατικών ομολόγων της Ουκρανίας εδώ και μήνες.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που αποτελούν μέρος της Ρωσίας, όπως λέει.

