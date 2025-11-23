Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Από 30 Νοεμβρίου σκληρά μπλόκα, κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων – Το αδιαχώρητο στη σύσκεψη (Video)

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Η εντυπωσιακή συγκέντρωση αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας ανέδειξε το εύρος της κινητοποίησης που οργανώνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς το Πνευματικό Κέντρο γέμισε ασφυκτικά από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με στόχο τον κοινό βηματισμό και τον συντονισμό για τις επερχόμενες δράσεις.

Το ενδιαφέρον υπήρξε τόσο έντονο, ώστε πολλοί αγρότες παρακολούθησαν την διαδικασία όρθιοι εντός της αίθουσας, ενώ δεκάδες ακόμη έμειναν εκτός χώρου, παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις μέσω της εξωτερικής μεγαφωνικής εγκατάστασης.

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε κατέστησε σαφές πως ο αγροτικός κόσμος προετοιμάζεται για κινήσεις υψηλής έντασης, επιδιώκοντας δυναμική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για μια σειρά αιτημάτων που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τις δίκαιες και άμεσες αποζημιώσεις και ενισχύσεις, καθώς και την ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν τις καταστροφικές συνέπειες της ευλογιάς, μαζί με ακόμη πολλαπλές διεκδικήσεις.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο onlarissa.gr, υπογράμμισε πως οι επικείμενες κινητοποιήσεις θα έχουν ενωτικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι πιο «σκληρές» και πολυεπίπεδες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Μεταξύ των αποφάσεων περιλαμβάνονται σκληρά μπλόκα – με τη Λάρισα να συζητά ενιαίο πανθεσσαλικό στον κόμβο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Νίκαιας – καθώς και κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

