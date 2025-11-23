Εθνική Οδός: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός συλλαμβάνεται να τρέχει με 230 χλμ (Video)

Βίντεο από τη στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χλμ/ώρα, βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί μέσω συσκευής ραντάρ να εντοπίζουν το όχημα στην Εθνική Οδο και ξεκινάει η καταδίωξή του με μοτοσικλετιστή της ΕΛ.ΑΣ..

Μάλιστα κατά την υποβολή του οδηγού σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τους ελέγχους που πραγματοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

107 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -6.023- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -107- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -2- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα

συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, αναφέρει ανακοίνωση της ΓΑΔΑ.

