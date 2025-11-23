«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για «πανελλαδική κακοκαιρία» – Νέα επιδείνωση του καιρού από Πέμπτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έντονη μεταβολή του καιρού προμηνύουν οι νέες εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος κάνει λόγο για επερχόμενη κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες, που σύμφωνα με τις ενδείξεις, η κακοκαιρία, θα επηρεάσει σταδιακά όλη τη χώρα.
Μετά τη σύντομη ψυχρή εισβολή και τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, από την Τρίτη αναμένονται βροχές, αφρικανική σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας, πριν από το νέο κύμα κακοκαιρίας που διαφαίνεται από την Πέμπτη.
«Ενδείξεις για σοβαρή πανελλαδική κακοκαιρία…
Καλημέρα!
Μια μικρή γεύση από χειμώνα θα πάρουμε σήμερα και αύριο με χιονισμένα τοπία και μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην κεντρική και βορεια Ελλάδα.
Ωστόσο από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία.
Από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές ,καταιγίδες ,χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.
Μην περιμένετε όμως να έρθουν κρύα.
Αύριο θα δώσω περισσότερα στοιχεία.
Καλή Κυριακή!»
Για την κακοκαιρία και τον καιρό η ΕΜΥ αναφέρει ότι σήμερα οι άνεμοι ενισχύονται, η ψύχρα αυξάνεται και η νέα πρόγνωση της ΕΜΥ δείχνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να επηρεάζει πολλές περιοχές, με τα φαινόμενα να υποχωρούν σταδιακά από το απόγευμα, αλλά το κρύο να παραμένει.
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 12 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025
Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025
Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025
Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025
Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
