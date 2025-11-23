Ερντογάν: «Αύριο θα μιλήσω με τον Πούτιν για την Ουκρανία»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο -όπως είπε- την αναβίωση της πρωτοβουλίας του «διαδρόμου των σιτηρών» και την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας – Κιέβου. «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρές επικρίσεις κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία στη Γάζα». «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» είπε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Γάζας, απέδωσε εύσημα στη Νότια Αφρική για τη στάση της απέναντι στο θέμα και την προσφυγή της κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα» σημείωσε.

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την πρόθεση της ‘Αγκυρας να συνεχίσει τη στήριξή της προς τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η φετινή σύνοδος των G20 πραγματοποιήθηκε υπό το μότο «Αλληλεγγύη, Ισότητα, Βιωσιμότητα», με τη συμμετοχή ηγετών από όλο τον κόσμο και την επόμενη προεδρία να περνά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

