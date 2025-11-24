search
24.11.2025 08:41

Τριήμερη γενική απεργία «παραλύει» το Βέλγιο, τα συνδικάτα αντιδρούν στην «κατεδάφιση» του κοινωνικού κράτους

24.11.2025 08:41
belgio_apergia

Τρένα ακινητοποιημένα, αεροσκάφη καθηλωμένα στο έδαφος, βρεφονηπιακοί σταθμοί κλειστοί… το Βέλγιο ετοιμάζεται σήμερα για τρεις ημέρες εθνικής απεργίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μπαρτ Ντε Βεβέρ, δημοσιονομικού χαρακτήρα, που συνδικαλιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν «κατεδάφιση» του κοινωνικού κράτους.

Η δημόσια επιχείρηση σιδηροδρόμων (SNCB) είχε ήδη μειώσει τα δρομολόγιά της από χθες Κυριακή και σήμερα, αναμένεται να εκτελείται μόνο το ένα δρομολόγιο στα δύο ή στα τρία ανάλογα με τη γραμμή, ενώ εκτιμάται πως θα παραλύσουν επίσης οι υπόλοιπες δημόσιες συγκοινωνίες. Αναμένεται να επηρεαστούν επίσης τα δρομολόγια Eurostar, που συνδέουν τις Βρυξέλλες με το Παρίσι.

Αύριο σειρά θα πάρουν σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ταχυδρομεία, οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, μεγάλο μέρος των υπηρεσιών υγείας, ενώ θα συνεχιστεί η κινητοποίηση στις δημόσιες μεταφορές.

Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί την Τετάρτη, όταν θα συμμετάσχουν πολλοί κλάδοι του ιδιωτικού τομέα.

Δεν προβλέπεται να γίνει καμιά αναχώρηση από τα δυο μεγαλύτερα αεροδρόμια του Βελγίου, στις Βρυξέλλες και στο Σαρλερουά, σύμφωνα με τις διαχειρίστριες εταιρείες. Προβλήματα θα υπάρξουν και στις αφίξεις, καθώς θα απεργούν το προσωπικό εδάφους και το προσωπικό ασφαλείας.

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός έχει ανακοινώσει μέτρα λιτότητας με σκοπό την εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ως το 2030.

Το Βέλγιο, από τις πιο χρεωμένες χώρες στην ΕΕ, καλείται να εξοικονομήσει δισεκατομμύρια για να μην παραβιάσει τους κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωμένο να αυξήσει δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες δυνάμει σχεδίων του NATO.

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από πλευράς των συνδικάτων και της κοινής γνώμης.

Τον Οκτώβριο, περίπου 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες εναντίον των σχεδιαζόμενων μέτρων.

