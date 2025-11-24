search
Τουρκία: Μαθήτριες σε σχολείο ρίχνουν τη μπάλα στα κεραμίδια και τη λύση δίνει ένα… πουλί (video)

Viral έχει γίνει βίντεο από σχολείο στη Τουρκία με ένα γκρουπ μαθητριών να παίζει με μια μπάλα και να την πετάνε κατά λάθος στα κεραμίδια.

Οι μαθήτριες δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν και περίμεναν τη λύση από κάποιον περαστικό που θα περνούσε έξω από το σχολείο τους. Τελικά τη λύση έδωσε ένα… πουλί το οποίο ήταν στο σημείο εκείνη την ώρα.

Τα κορίτσια κοιτούσαν με… αγωνία αν το πτηνό θα τα καταφέρει κι έτσι έγινε: με το ράμφος έστειλε τη μπάλα κάτω και οι μαθήτριες το ευχαρίστησαν που την επέστρεψε.

Δείτε το βίντεο:

