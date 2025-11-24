Ισπανικό χρυσό κέρμα του 1609 βγαίνει στο σφυρί και αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ

Ένα μεγάλο χρυσό κέρμα που κόπηκε το 1609 για λογαριασμό του βασιλιά Φιλίππου Γ΄της Ισπανίας θα μπορούσε να σπάσει κάθε ρεκόρ και να γίνει το πιο πολύτιμο κέρμα στην Ευρώπη, σε δημοπρασία στην Ελβετία.

To μοναδικό αυτό αντικείμενο, βάρους 339 γραμμαρίων, έχει τιμή εκκίνησης στα 2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (2,48 εκατομμύρια δολάρια), έγινε γνωστό από τον οίκο δημοπρασιών, με έδρα τη Γενεύη, Numismatica Genevensis SA.

«Το κέρμα θα καταρρίψει σίγουρα το ρεκόρ του ακριβότερου ευρωπαϊκού κέρματος όλων των εποχών», δήλωσε στο Ρόιτερς ο διευθυντής του οίκου Φρανκ Μπαλντάτσι.

Το Centen ή 100 εσκούδος σε ένα πρώην ισπανικό νόμισμα, φτιάχτηκε στην πόλη Σεγόβια, στην κεντρική Ισπανία, από χρυσό που μετέφεραν οι κατακτητές οι οποίοι είχαν πάει στην Αμερική ή τον «Νέο Κόσμο».

Κατασκευάστηκε ως μία επίδειξη βασιλικού πλούτου και ισχύος, με την αξία του να ισοδυναμεί με τους μισθούς πολλών ετών, και είναι το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, επισήμανε ο ιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Αλέν Μπαρόν.

Χαμένο για πολλούς αιώνες, κατέληξε στις ΗΠΑ γύρω στο 1950 όπου ένας Νεοϋορκέζος συλλέκτης το αγόρασε προτού το πουλήσει σε έναν Ισπανό αγοραστή 10 χρόνια αργότερα. Κατόπιν, το πήρε σε μια δημοπρασία ένας άλλος συλλέκτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή.

«Ήταν πραγματικά ένα βασιλικό δώρο, ένα δώρο για άλλους βασιλιάδες ή βασίλισσες», είπε ο Μπαρόν. «Ο επόμενος ιδιοκτήτης του θα έχει τη δυνατότητα να είναι, με κάποιο τρόπο, ίσος με έναν βασιλιά, καθώς ήταν ένας βασιλιάς που το προσέφερε σε έναν άλλο βασιλιά».

«Υπάρχει ενδιαφέρον από αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι αναζητούν ένα «περιουσιακό στοχείο-τρόπαιο», όπως και από ιδρύματα, τονίζει ο οίκος δημοπρασιών.

Την τωρινή τιμή ρεκόρ για ένα ευρωπαϊκό νόμισμα κατέχει ένα κέρμα των 100 δουκάτων που ανήκε κάποτε στον Φερδινάνδο Γ’, το οποίο πουλήθηκε έναντι 1,95 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,42 εκατομμύρια δολάρια).

