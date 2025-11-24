search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 00:35
ΚΟΣΜΟΣ

24.11.2025 22:57

Η αμερικανίδα συνωμοσιολόγος Κάντις Όουενς ισχυρίζεται ότι οι Μακρόν κατέστρωσαν πλάνο δολοφονίας της

macron kai brizit – new

Η Κάντις Όουενς ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ «φέρονται» να δαπάνησαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε σχέδιο δολοφονίας της, λίγες μέρες αφότου η ίδια ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι διέταξε μια δολοφονία εναντίον της.

«Όταν όλα ειπωθούν και γίνουν και το κοινό μάθει ότι ο Μακρόν φέρεται να μετέφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη δολοφονία μου, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος;» έγραψε η Όουενς σε μια ανάρτηση στο X τη Δευτέρα.

Ένας εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δεν απάντησε σε άμεσο αίτημα για σχολιασμό.

Ο ισχυρισμός ήρθε λίγες μέρες αφότου η Όουενς ισχυρίστηκε το Σάββατο ότι ένας «υψηλόβαθμος υπάλληλος της γαλλικής κυβέρνησης» της είπε ότι οι Μακρόν πλήρωσαν μια «ομάδα δολοφονιών» για να την εκτελέσουν, μια ομάδα που περιλάμβανε «έναν Ισραηλινό». Οι ισχυρισμοί ήρθαν αφότου η Όουενς κατηγόρησε την Μπριζίτ Μακρόν ότι ήταν τρανς γυναίκα, ωθώντας το γαλλικό ζευγάρι να την μηνύσει για δυσφήμιση σε αμερικανικό δικαστήριο. Υποστήριξε επίσης ότι η ισραηλινή επιρροή έπαιξε ρόλο στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ισχυρίστηκε το Σάββατο ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος του Κερκ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, εκπαιδεύτηκε με τη «Γαλλική λεγεώνα της 13ης ταξιαρχίας» και ότι ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Ξαβιέ Πουσάρ, διατρέχει επίσης κίνδυνο.

«Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό», έγραψε το Σάββατο. «Ο αρχηγός του κράτους της Γαλλίας προφανώς θέλει και τους δύο νεκρούς και έχει εξουσιοδοτήσει επαγγελματικές μονάδες να το πραγματοποιήσουν».

Η Όουενς επανήλθε την Κυριακή, ισχυριζόμενη ότι ενημέρωσε «άτομα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση» για την φερόμενη συνωμοσία κατά της ζωής της. Είπε ότι ήταν «πρόθυμη να παράσχει πλήρεις λεπτομέρειες, καθώς και τα ονόματα των δολοφόνων και τους διεθνείς λογαριασμούς στη Γαλλία και τον Καναδά μέσω των οποίων έγινε η ανταλλαγή χρημάτων».

