search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 03:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 23:27

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

28.10.2025 23:27
brigitte macron

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, κατηγορούμενοι για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της συζύγου του προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η σημερινή δίκη ήλθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το γαλλικό προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη Ιουλίου, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε «viral» στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στη Γαλλία και στον υπόλοιπο κόσμο, σχετικά με την «τρανσεξουαλικότητα» της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον μιας ακροδεξιάς podcaster, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”. Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν σήμερα η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφαίν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεση της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επεβλήθησαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος , μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία». Στην απολογία του έκανε λόγο για«σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης.

Διαβάστε επίσης:

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα – Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση στον Ισραηλινό Στρατό

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Δολοφόνησε με «αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του

Τυφώνας Μελίσα: Άγριο σφυροκόπημα στη Τζαμάικα – Νεκροί, σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία και πλημμυρισμένα σπίτια (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

panathinaikos basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Βρήκε» την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85

gaza-2823
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα – Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση στον Ισραηλινό Στρατό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:52
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

1 / 3