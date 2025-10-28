search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 22:37

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Δολοφόνησε με «αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του

28.10.2025 22:37
femicide_AP

Μια ακόμη γυναικοκτονία σοκάρει την Ιταλία. Στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από την Βερόνα, ένας άνδρας 41 ετών δολοφόνησε «με αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του. Ο γυναικοκτόνος είναι βραζιλιάνικης καταγωγής και ονομάζεται Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο. Το θύμα, 33 χρόνων, λεγόταν Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα με καταγωγή, επίσης, από την Βραζιλία.

Ο Πεντρόζο τηλεφώνησε χθες αργά το βράδυ στους καραμπινιέρους, λέγοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Μετά από λίγες ώρες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίσθηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του.

Στο παρελθόν, η τριαντατριάχρονη είχε καλέσει επανειλημμένα τους καραμπινιέρους, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά στην συνέχεια είχε αποσύρει την σχετική μήνυση.

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων από το σπίτι και την δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιόλι». Η απόφαση ήταν συνέπεια επ΄αυτοφώρω σύλληψης του Πεντρόζο (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά την χθεσινή σύλληψή του, όμως, οι καραμπινιέροι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

Διαβάστε επίσης:

Τυφώνας Μελίσα: Άγριο σφυροκόπημα στη Τζαμάικα – Νεκροί, σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία και πλημμυρισμένα σπίτια (Photos/Videos)

Στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας του η δημοτικότητα Τραμπ

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη – «Δύσκολη η κατάσταση» λέει ο Ζελένσκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

panathinaikos basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Βρήκε» την άμυνά του ο Παναθηναϊκός και επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85

gaza-2823
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε Γάζα και Ράφα – Η Χαμάς αρνείται την ευθύνη για την επίθεση στον Ισραηλινό Στρατό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 02:15
hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς κατονομάζει δύο νεκρούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους των οποίων τις σορούς ανέσυρε

apple-tariffs-12
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

brigitte macron
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα στους δέκα κατηγορούμενους που διέδιδαν ότι γεννήθηκε άνδρας  

1 / 3