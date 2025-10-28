Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Δολοφόνησε με «αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του

Μια ακόμη γυναικοκτονία σοκάρει την Ιταλία. Στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, έξω από την Βερόνα, ένας άνδρας 41 ετών δολοφόνησε «με αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών» την πρώην σύντροφό του. Ο γυναικοκτόνος είναι βραζιλιάνικης καταγωγής και ονομάζεται Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο. Το θύμα, 33 χρόνων, λεγόταν Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα με καταγωγή, επίσης, από την Βραζιλία.

Ο Πεντρόζο τηλεφώνησε χθες αργά το βράδυ στους καραμπινιέρους, λέγοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Μετά από λίγες ώρες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίσθηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του.

Στο παρελθόν, η τριαντατριάχρονη είχε καλέσει επανειλημμένα τους καραμπινιέρους, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά στην συνέχεια είχε αποσύρει την σχετική μήνυση.

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων από το σπίτι και την δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιόλι». Η απόφαση ήταν συνέπεια επ΄αυτοφώρω σύλληψης του Πεντρόζο (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά την χθεσινή σύλληψή του, όμως, οι καραμπινιέροι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

