Τυφώνας Μελίσα: Άγριο σφυροκόπημα στη Τζαμάικα – Νεκροί, σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία και πλημμυρισμένα σπίτια (Photos/Videos)

O τυφώνας Μελίσα έφτασε στη στεριά κοντά στην περιοχή Νιου Χόουπ της Τζαμάικα. Νωρίτερα οι αρχές πραγματοποίησαν την τελευταία ενημέρωση, προτρέποντας τους πολίτες να θέσουν σε προτεραιότητα τις ζωές τους και όχι της περιουσίες τους.

Ο τυφώνας Μελίσα είχε «καταστροφικές επιπτώσεις» στην Τζαμάικα, δήλωσε στο CNN ο υπουργός κλιματικής αλλαγής της χώρας, σημειώνοντας ότι περιοχές σε ολόκληρο το νησί έχουν «πλημμυρίσει» ενώ με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, υπάρχουν 7 νεκροί στο πέρασμά του.

Οι αρχές λαμβάνουν αναφορές για «σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, νοσοκομεία (και) ασφαλείς χώρους», με πολλά σπίτια «πλημμυρισμένα», δήλωσε στον Μπόρις Σάντσες του CNN ο Μάθιου Σαμούντα, Υπουργός Υδάτων, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Τζαμάικα.

Massive flooding caused by Hurricane Melissa in Santa Cruz, Jamaica 🇯🇲pic.twitter.com/2abbPKj9QG — Disaster News (@Top_Disaster) October 28, 2025

Meteorologist Matthew Cappucci flew into the eye of Hurricane Melissa, the Category 5 storm that is projected to hit Jamaica.



“It was equal parts scientifically stunning and horrifying from a humanitarian standpoint,” he wrote, flying in one of two groups of hurricane hunters.… pic.twitter.com/MHTTx19WT7 October 28, 2025

Περίπου το 70% του πληθυσμού του νησιού ζει σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων (3,1 μιλίων) από τη θάλασσα. Αν και έγιναν προετοιμασίες πριν από την καταιγίδα κατηγορίας 5, «υπάρχουν περιορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα αυτού του είδους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και ελπίζουμε ότι οι συνθήκες καταιγίδας θα υποχωρήσουν, ώστε οι ομάδες διάσωσης να μπορέσουν να μεταβούν στο πεδίο όπου λάβαμε κλήσεις κινδύνου», δήλωσε ο υπουργός.

Severe flooding is currently unfolding in Burnt Ground, Santa Cruz, Jamaica from Hurricane Melissa.pic.twitter.com/alntZ9UeMu October 28, 2025

O τυφώνας χτύπησε το νησί της Καραϊβικής με ανέμους που φτάνουν ταχύτητες 300 χιλιομέτρων την ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ αναμένεται στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την ανατολική ακτή της Κούβας, με την έντασή του να μειώνεται καθώς ταξιδεύει. Από εκεί, θα επηρεάσει τμήματα στις Μπαχάμες και γύρω περιοχές.

Ο κυκλώνας Μελίσσα έφθασε στο νοτιοδυτικό άκρο της Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ/ω, αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι προειδοποίησε για καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις από τον τυφώνα.

This footage from inside the eye of Hurricane Melissa might be the most jaw-dropping video ever captured of a hurricane’s eye, showcasing the infamous “stadium effect."

pic.twitter.com/0w8EaYwivv — Earth (@earthcurated) October 28, 2025

«Μια καταστροφική κατάσταση αναμένεται στην Τζαμάικα. Για την Τζαμάικα, θα είναι σίγουρα ο τυφώνας του αιώνα», δήλωσε νωρίτερα η Anne-Claire Fontan ειδική σε τροπικούς τυφώνες της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Οργάνωσης.

Hurricane Melissa bears down on Jamaica https://t.co/A6nImxebUT — Reuters (@Reuters) October 28, 2025

Μία τραγική κατάσταση σε αργή κίνηση

«Οι αργοκίνητοι μεγάλοι τυφώνες συχνά καταγράφονται στην ιστορία ως οι πιο θανατηφόρες καταστροφές. Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση που εξελίσσεται σε αργή κίνηση», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather, Jonathan Porter.

240.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας κατηγορίας 5 θα φέρει βροχή ως και 76 εκατοστά ενώ οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 282 χλμ την ώρα.

Πτήσεις εκκένωσης

Ήδη 240.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να φερθούν έξυπνα, ώστε να προστατευτούν. «Προσπαθήστε να πάτε στα μεγαλύτερα υψόμετρα».

Σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται οι περιοχές Σεντ Ελίζαμπεθ και Γουέστμορλαντ. Σύμφωνα με τις τζαμαϊκανές αρχές είναι έτοιμα 6.000 καταφύγια σε όλη τη χώρα. Ήδη εκκενώθηκαν πολλοί άνθρωποι από την περιοχή Κίνγκστον, ενώ από την Τετάρτη μπορεί να πραγματοποιηθούν νέες πτήσεις εκκένωσης.

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από τον τυφώνα.

⚠️El nivel del agua sigue subiendo y los vientos extremos ya golpean Jamaica, mientras el país se prepara para la inminente llegada del huracán Melissa.



Las autoridades piden a la población buscar refugio ante esta tormenta de categoría 5, una de las más poderosas registradas… pic.twitter.com/8vHCwk2CeZ — Newsweek en Español (@NewsweekEspanol) October 28, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε για κατολισθήσεις, «καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες» και ανέμους που «μπορεί να προκαλέσουν ολική κατάρρευση κτιρίων». Ο τυφώνας Μελίσσα έχει ήδη σκοτώσει τρία άτομα στην Αϊτή, τρία στην Τζαμάικα και ένα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σε ισχύ παραμένει προειδοποίηση τροπικής καταιγίδας για τα νησιά Τερκς και Κέικος, αλλά και για τις Μπαχάμες. Αυτές οι προειδοποιήσεις σημαίνουν ότι ισχυρές ριπές ανέμου αναμένονται μέσα στις επόμενες 36 ώρες.

Περισσότερα από 800 καταφύγια έχουν ανοίξει στη Τζαμάικα, αλλά μόνο 133 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή.

