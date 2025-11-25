Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο (video)

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο δυτικό Λονδίνο, σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 150 πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα. Πυκνοί μαύροι καπνοι έχουν απλωθεί στον ουρανό πάνω από το πάρκο που φιλοξενεί αποθήκες, καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους.

Multiple explosions are heard in Southall after a warehouse just exploded pic.twitter.com/gLoNy3ihx5 — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 25, 2025

Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται κατοικίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις μέσα από το φλεγόμενο συγκρότημα.

brother the southall fire is not calming down atm help pic.twitter.com/RxRHyf4svH — anya🩻 (@gummycalvary) November 25, 2025

