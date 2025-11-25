search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

25.11.2025 13:15

Εκρήξεις και μεγάλη φωτιά σε εμπορικό πάρκο στο Λονδίνο (video)

25.11.2025 13:15
fotia-londino

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο δυτικό Λονδίνο, σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 150 πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πύρινη λαίλαπα. Πυκνοί μαύροι καπνοι έχουν απλωθεί στον ουρανό πάνω από το πάρκο που φιλοξενεί αποθήκες, καταστήματα και εκθεσιακούς χώρους.

Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται κατοικίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις μέσα από το φλεγόμενο συγκρότημα.

