Podcast – Γιατί ταξιδεύουμε…

Ο κάθε ταξιδευτής αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση, ένα άτομο με τις δικές του ανάγκες, τη δική του αντίληψη για τον τρόπο που θα ξοδέψει ή θα αξιοποιήσει τον ταξιδιωτικό του χρόνο.

Άλλος θέλει ξεκούραση και στιγμιαία γνωριμία με την πολυτέλεια, άλλος να εξαντλήσει την επαφή του με τον πολιτισμό μιας χώρας, κάποιος να ζήσει εμπειρίες στη φύση, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, όλα στο πρόγραμμα είναι. Μόνον που όλοι τούτοι οι «τρόποι» έχουν αποδεχθεί τη συνεργασία τους με το «αναγκαίο κακό» του διαδικτύου. Είναι αυτό που απαιτείται πλέον για να κλείσεις εισιτήρια μετακίνησης, εισόδου σε ένα μουσείο, να θαυμάσεις ένα μοναδικό έργο τέχνης, να προσανατολιστείς σε μια πόλη. Κι ακόμη περισσότερο, το διαδίκτυο είναι απαραίτητο για τις διαμονές σου, να τις βρεις, να τις ζυγίσεις, να τις αξιολογήσεις. Αυτές οι διαδικτυακές αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις αποτελούν τον σύγχρονο δρόμο για να κατευθυνθείς στους τόπους διαμονής σου, ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Όσο και να διαμόρφωσε τον σύγχρονο τουρισμό, η παρουσία του διαδικτύου, άλλο τόσο σίγουρο είναι πως σύντομα όλα θα επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησαν. Και τότε θα ξαναβγούμε στην περιπλάνηση με ένα σακίδιο στον ώμο, χωρίς αποσκευές, ουσιαστικά, κι «έτσι, χωρίς πρόγραμμα». Σε αναζήτηση ενός ίσκιου, που πέφτει κάπου στον πλανήτη και που δεν μπορούμε να τον πιάσουμε.

