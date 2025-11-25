Αυστραλία: Η ακροδεξιά γερουσιαστής Χάνσον αποβλήθηκε από τη Γερουσία μετά την εμφάνισή της με τη μπούρκα

Η ακροδεξιά βουλευτής της Αυστραλίας Πολίν Χάνσον αποβλήθηκε σήμερα από τη Γερουσία για επτά ημέρες συνεδριάσεων επειδή εμφανίστηκε χθες, Δευτέρα, στην αίθουσα του σώματος φορώντας μπούρκα.

Η Χάνσον έκανε εκστρατεία για την κατάργησή της και εμφανίστηκε φορώντας αυτήν με ειρωνική συμπεριφορά, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση βουλευτών.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Χάνσον φοράει μέσα στο κοινοβούλιο ένδυμα που κρύβει πλήρως το κεφάλι, το οποίο φορούν ορισμένες μουσουλμάνες, στην προσπάθειά της να επιτύχει την απαγόρευσή του σε δημόσιους χώρους.

Η Γερουσία αντέδρασε οργισμένα όταν η Χάνσον μπήκε μέσα στον χώρο φορώντας την μπούρκα και η συνεδρίαση διακόπηκε όταν εκείνη αρνήθηκε να την βγάλει.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, η οποία είναι η αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών στη Γερουσία, δήλωσε: «Η απεχθής και ρηχή επίδειξη της γερουσιαστή Χάνσον κομματιάζει τον κοινωνικό μας ιστό και πιστεύω ότι αποδυναμώνει την Αυστραλία. Έχει επίσης σοβαρές επιπτώσεις για πολλούς από τους πιο ευάλωτους πολίτες μας. Η γερουσιαστής Χάνσον χλεύασε και διέσυρε μια ολόκληρη θρησκεία, την οποία ακολουθούν σχεδόν ένα εκατομμύριο Αυστραλοί… Δεν έχω δει ποτέ κάποιον τόσο προσβλητικό προς το κοινοβούλιο».

Today I was suspended from parliament for 7 sitting days for trying to bring the concerns of Australians, my constituents, to the floor of the Senate.



Liberals, Nationals, Labor and the Greens are all fighting One Nation because we are the only party debating the issues they… pic.twitter.com/MGE6KltAFx November 25, 2025

Μομφή εις βάρος της Χάνσον υπερψηφίστηκε από τη Γερουσία με 55-5 ψήφους.

Το κόμμα της Χάνσον, το One Nation, κατέχει πλέον τέσσερις έδρες στη Γερουσία, έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά του στις εκλογές του Μαΐου, σε κλίμα ανόδου της ακροδεξιάς και της αντιμεταναστευτικής πολιτικής στην Αυστραλία.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η στήριξη προς την ίδια και το κόμμα της έχει αυξηθεί περαιτέρω.

Η Χάνσον δήλωσε μετά το περιστατικό ότι εμμένει στις απόψεις της σχετικά με την μπούρκα και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ενδυματολογικός κώδικας για τη βουλή.

«Αν μπορείς να φορέσεις κράνος μέσα στην τράπεζα ή σε όποιον άλλο χώρο όπου θα σου ζητήσουν να το βγάλεις, γιατί να ισχύει κάτι διαφορετικό για την μπούρκα; Θα επιμείνω στη θέση μου και στα πιστεύω μου. Θα συνεχίσω να το κάνω. Ο λαός είναι εκείνος που θα με κρίνει», δήλωσε η γερουσιαστής σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα.

Η Χάνσον, γερουσιαστής του Κουίνσλαντ, έγινε γνωστή τα χρόνια του ’90 λόγω της σκληρής αντίθεσής της στη μετανάστευση από την Ασία και στους αιτούντες άσυλο. Αντιμάχεται εδώ και χρόνια τη μουσουλμανική ενδυμασία και είχε φορέσει ξανά μπούρκα στο κοινοβούλιο το 2017 ζητώντας τότε να απαγορευτεί το ένδυμα αυτό σε όλη την Αυστραλία.

