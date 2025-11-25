Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την Αιθιοπία – «Ξύπνησε» ηφαίστειο που ήταν ανενεργό για 10.000 χρόνια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Έναν τεράστιο πίδακα τέφρας εκτίναξε το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι στην Αιθιοπία, στην πρώτη του έκρηξη μετά από 10.000 χρόνια.
Συγκεκριμένα, το ηφαίστειο «ξύπνησε» τη Δευτέρα με την τέφρα που εκτινάχθηκε από την έκρηξη να ξεπερνά σε ύψος τα δέκα χλμ.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται από απόσταση η στιγμή που ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας εκτινάσσεται προς τον ουρανό με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν για να δουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα.
Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα άλλο βίντεο που έχει τραβηχτεί από δορυφόρο στο διάστημα όπου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης.
Σημειώνεται ότι το ηφαίστειο βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Ντανακίλ, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.
Αναλυτές που παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο ανέφεραν έναν τεράστιο πίδακα τέφρας. Έκτοτε, το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.
