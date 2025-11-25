search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 07:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 06:25

Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την Αιθιοπία – «Ξύπνησε» ηφαίστειο που ήταν ανενεργό για 10.000 χρόνια

25.11.2025 06:25
aithiopia ifaisteio 99- new

Έναν τεράστιο πίδακα τέφρας εκτίναξε το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι στην Αιθιοπία, στην πρώτη  του έκρηξη μετά από 10.000 χρόνια.

Συγκεκριμένα, το ηφαίστειο  «ξύπνησε» τη Δευτέρα με την τέφρα που εκτινάχθηκε από την έκρηξη να ξεπερνά σε ύψος τα δέκα χλμ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται από απόσταση η στιγμή που ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας εκτινάσσεται προς τον ουρανό με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν για να δουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα. 

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα άλλο βίντεο που έχει τραβηχτεί από δορυφόρο στο διάστημα όπου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης.

Σημειώνεται ότι το ηφαίστειο βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Ντανακίλ, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

Αναλυτές που παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο ανέφεραν έναν τεράστιο πίδακα τέφρας. Έκτοτε, το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.

Διαβάστε επίσης:

Βενετία: Απαγόρευση εισόδου σε Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακτιβιστές για το κλίμα – Έβαψαν πράσινο το κανάλι σε διαμαρτυρία

Για νέα πρόταση 19 σημείων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ μιλούν οι Ουκρανοί – «Σχεδόν ό,τι προτείναμε έγινε δεκτό», στον «πάγο» εδαφικό και ΝΑΤΟ

Σχέδιο εθελοντικής στρατιωτικής θητείας θα παρουσιάσει ο Μακρόν – Ετοιμοπόλεμους έως το 2028 θέλει τους Γάλλους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exafanisi-25112025-1200×630
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης στη Δάφνη: Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

nomisma ispanias
ΚΟΣΜΟΣ

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ

ukraine army
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

ithaki tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια πολιτικά «μέτωπα» ανοίγει το βιβλίο Τσίπρα

androulakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κόκκινη γραμμή για το ΠΑΣΟΚ που ξεπέρασε ο Τσίπρας με την αναφορά του στην Φώφη Γεννηματά και οι αντιδράσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

bofiliou-charoulis-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Μπλοκάρει» την παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι 

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 07:09
exafanisi-25112025-1200×630
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης στη Δάφνη: Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

nomisma ispanias
ΚΟΣΜΟΣ

Το πολυτιμότερο ευρωπαϊκό νόμισμα: Xρυσό κέρμα του 1609 πουλήθηκε πάνω από 3 εκατ. ευρώ

ukraine army
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία σε σκληρό παζάρι για το νέο σχέδιο ειρήνης – Συνεχείς νυχτερινές επιδρομές σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κράσνονταρ

1 / 3