Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την Αιθιοπία – «Ξύπνησε» ηφαίστειο που ήταν ανενεργό για 10.000 χρόνια

Έναν τεράστιο πίδακα τέφρας εκτίναξε το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι στην Αιθιοπία, στην πρώτη του έκρηξη μετά από 10.000 χρόνια.

Συγκεκριμένα, το ηφαίστειο «ξύπνησε» τη Δευτέρα με την τέφρα που εκτινάχθηκε από την έκρηξη να ξεπερνά σε ύψος τα δέκα χλμ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται από απόσταση η στιγμή που ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας εκτινάσσεται προς τον ουρανό με τους κατοίκους της περιοχής να τρέχουν για να δουν το εντυπωσιακό αυτό θέαμα.

⚠️ Ethiopia: The Hayli Gobi volcano erupted today for the first time in ten thousand years and sent ash up to a height of 15 km.🔥🔥 pic.twitter.com/aiPVhhO4rr — Dr. Fundji Benedict (@Fundji3) November 24, 2025

Εξίσου εντυπωσιακό είναι και ένα άλλο βίντεο που έχει τραβηχτεί από δορυφόρο στο διάστημα όπου φαίνεται η στιγμή της έκρηξης.

🚨Ethiopia Volcano Eruption



Hayli Gubbi a shield Volcano located in the Afar Region of Ethiopia had its first recorded eruption in over 10,000 years



The explosive eruption shot massive amounts of ash thousands of meters into the air



Satellite imagery shows the large ash cloud pic.twitter.com/xB4ddXDHw4 November 23, 2025

Σημειώνεται ότι το ηφαίστειο βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Ντανακίλ, όπου η έκρηξη επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

First Time in 12,000 Years:

Sudden Volcanic Eruption in Ethiopia



International volcano monitoring centers have confirmed that activity at Hayli Gubbi volcano in Ethiopia’s Afar region has completely stopped since Sunday evening, with no new explosions or additional ash… pic.twitter.com/Ur9uaEIyoZ November 24, 2025

Αναλυτές που παρακολουθούσαν συνεχώς το φαινόμενο ανέφεραν έναν τεράστιο πίδακα τέφρας. Έκτοτε, το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.

Breaking :



The Hayli Gubbi volcano in northern Ethiopia has erupted for the first time in recorded history.



Satellite data shows:

• Black: current ash cloud

• Green: +6 hrs forecast

• Yellow: +12 hrs

• Red: +18 hrs



Authorities and monitoring agencies are assessing the… pic.twitter.com/U1P3ALld0A — Africalix (@Africa_lix) November 24, 2025

