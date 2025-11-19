search
19.11.2025 14:54

Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Σύννεφο τέφρας 5χλμ, εκκενώθηκαν περιοχές (video)

19.11.2025 14:54
indonesia-ifaisteio-tefra

Mία τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Σεμέρου της ανατολικής Ιάβας της Ινδονησίας

Η έκρηξη προκάλεσε ένα σύννεφο τέφρας ύψους 5 χιλιομέτρων.

Οι αρχές εκκένωσαν άμεσα κοντινές περιοχές καθώς η τέφρα πλησίαζε σε σπίτια.

Ορισμένοι περίεργοι  παρά τον κίνδυνο, έμειναν να τραβούν πλάνα με τα κινητά τους από τη τέφρα, ενώ αυτή τους είχε φτάσει πάνω σε γέφυρα.

«Καλούμε το κοινό να αποφεύγει δραστηριότητες σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον κρατήρα ή την κορυφή του όρους Σεμέρου, λόγω του κινδύνου εκτόξευσης πυρακτωμένων πετρωμάτων», δήλωσε ο Μούκντας Σοφιάν, αξιωματικός στο παρατηρητήριο του όρους Σεμέρου που σημείωσε πως υπάρχει η πιθανότητα πυροκλαστικών ροών και «χιονοστιβάδων» λάβας.

