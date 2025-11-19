Τεράστια έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία: Σύννεφο τέφρας 5χλμ, εκκενώθηκαν περιοχές (video)

Mία τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στο ηφαίστειο Σεμέρου της ανατολικής Ιάβας της Ινδονησίας.

Η έκρηξη προκάλεσε ένα σύννεφο τέφρας ύψους 5 χιλιομέτρων.

Οι αρχές εκκένωσαν άμεσα κοντινές περιοχές καθώς η τέφρα πλησίαζε σε σπίτια.

Ορισμένοι περίεργοι παρά τον κίνδυνο, έμειναν να τραβούν πλάνα με τα κινητά τους από τη τέφρα, ενώ αυτή τους είχε φτάσει πάνω σε γέφυρα.

Damn! Scary video of the pyroclastic flow from Semeru not long ago 👀 pic.twitter.com/Bnia6c3ujn — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 19, 2025

«Καλούμε το κοινό να αποφεύγει δραστηριότητες σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον κρατήρα ή την κορυφή του όρους Σεμέρου, λόγω του κινδύνου εκτόξευσης πυρακτωμένων πετρωμάτων», δήλωσε ο Μούκντας Σοφιάν, αξιωματικός στο παρατηρητήριο του όρους Σεμέρου που σημείωσε πως υπάρχει η πιθανότητα πυροκλαστικών ροών και «χιονοστιβάδων» λάβας.

VolcanoVision: Mount Semeru in East Java, Indonesia has erupted again!

📡 What We Know: Mount Semeru in East Java, Indonesia, erupted dramatically today, sending ash plumes into the sky and prompting evacuations. Authorities are closely monitoring the situation as safety… pic.twitter.com/1gPJfOhwjU — John Cremeans (@JohnCremeansX) November 19, 2025

