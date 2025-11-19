search
ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 13:43

Miss Universe 2025: Δυο κριτές παραιτήθηκαν λίγο πριν τον μεγάλο τελικό – «Καρφιά» για νοθεία στην ψηφοφορία

19.11.2025 13:43
miss-universe-new

Δεν έχουν τέλος τα… απρόοπτα στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, με δυο κριτές να παραιτούνται λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21/11). Ένας εξ αυτών, μάλιστα, κατηγορεί τους διοργανωτές των καλλιστείων για νοθεία στη διαδικασία επιλογής.

Ο λόγος για τον Λιβανέζο-Γάλλο μουσικό Ομάρ Χαρφούχ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την οκταμελή κριτική επιτροπή, ισχυριζόμενος ότι μια «αυθόρμητη κριτική επιτροπή» είχε προεπιλέξει τις φιναλίστ των καλλιστείων Miss Universe.

Με μια ανάρτησή του στο Instagram εξήγησε, μάλιστα, αναλυτικά τους λόγους της παραίτησής του.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τον ρόλο μου ως τελικός κριτής στο Miss Universe 2025 και θεωρώ σημαντικό να εξηγήσω τους λόγους. Δύο ημέρες πριν τον τελικό, πραγματοποιήθηκε μια μυστική ψηφοφορία για την προεπιλογή 30 διαγωνιζόμενων από τους 136. Αυτή η ψηφοφορία διεξήχθη από άτομα που δεν είναι επίσημα μέλη της κριτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου εμού. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει ποιες είναι οι 30 φιναλίστ, εκτός από ένα άτομο που έχει τα αποτελέσματα. Το ίδιο άτομο συνδέεται με μια εθνική οργάνωση μιας συμμετέχουσας χώρας – κάτι που αποτελεί σαφή σύγκρουση συμφερόντων. Δεν θα μπορούσα να σταθώ ενώπιον του κοινού και των τηλεοπτικών καμερών, προσποιούμενος ότι νομιμοποιώ μια ψηφοφορία στην οποία δεν συμμετείχα. Κάποιες από τις χώρες που αποκλείστηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να βρίσκονται σε πόλεμο, να υφίστανται διακρίσεις ή να είναι γεωπολιτικά ευαίσθητες. Οι θεατές θα υποθέσουν ότι η κριτική επιτροπή πήρε αυτές τις αποφάσεις, και δεν μπορώ να αναλάβω ευθύνη για μια διαδικασία στην οποία δεν συμμετείχα. Το να προσποιηθώ το αντίθετο θα ήταν ανέντιμο» έγραψε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γάλλος προπονητής ποδοσφαίρου Κλοντ Μακελελέ ανακοίνωσε, επίσης, την αποχώρησή του, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους».

«Έχω μεγάλη εκτίμηση για τα Miss Universe. Αντιπροσωπεύει την ενδυνάμωση, την ποικιλομορφία και την αριστεία -αξίες που πάντα υπερασπιζόμουν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου» ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση.

Απολύθηκε ο διευθυντής του Miss Universe παρά τη συγγνώμη

Σημειώνεται ότι στις αρχές Νοεμβρίου ο διευθυντής του Miss Universe Ταϊλάνδης, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ απολύθηκε έπειτα από μια δακρύβρεχτη εκστρατεία συγγνώμης που δεν αποδείχθηκε αρκετή για να σταματήσει την αυξανόμενη κριτική.

Όπως αναφέρει το USA Today, η αποχώρησή του ήρθε μετά από έναν γεμάτο προσβολές καβγά με τη Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, την οποία -μεταξύ άλλων- αποκάλεσε «ανόητη».

«Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου» λέει η Μις Ισραήλ για το «απαξιωτικό» βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη

Την ίδια ώρα, απειλές για τη ζωή της ισχυρίζεται ότι δέχεται η Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, μετά το βίντεο στο οποίο φέρεται να κοιτάζει υποτιμητικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ.

Όπως είπε η 27χρονη Σιράζ στη New York Post «δεν είναι μόνο απειλές θανάτου, αλλά και απειλές σεξουαλικής επίθεσης», υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες που την παρουσιάζουν να κοιτά υποτιμητικά τη Μις Παλαιστίνη είναι επεξεργασμένες.

