Ελληνοκαναδή έπνιξε τους γιους της για να «ενωθούν στον παράδεισο» με τον νεκρό σύζυγό της – Τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine» μέχρι να πεθάνουν

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η ελληνοκαναδή Βανέσσα Κόλλιας στο Τορόντο η οποία έπνιξε τους δύο γιους της γιατί ήθελε να ενωθούν με τον 72χρονο σύζυγό της που είχε πεθάνει από καρκίνο λίγες ημέρες πριν.

Η 27χρονη Ελληνοκαναδή μητέρα ομολόγησε στο δικαστήριο περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε τη μοιραία μέρα όπου έπνιξε τα δύο παιδιά της 4 και 5 ετών πριν η ίδια πηδήξει από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει.

Η 27χρονη Ελληνοκαναδή, Βανέσσα Κόλλιας, δήλωσε ένοχη σε δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού στο Ανώτερο Δικαστήριο Δικαιοσύνης του Οντάριο στο Τορόντο, τη Δευτέρα (17/11) και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για 18 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2023, η 27χρονη ομολόγησε ότι κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το You Are My Sunshine μέχρι να πεθάνουν. Στη συνέχεια πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο για να αυτοκτονήσει με την ίδια τελικά να τραυματίζεται σοβαρά και να μένει παράλυτη από τη μέση και κάτω.

⚠️WARNING: This post describes a fatal familicide involving children.



A 27-year-old Canadian mother has pleaded guilty to murdering her two young sons, confessing she suffocated them while singing them a lullaby just days after her husband died.



Vanessa Collias pleaded guilty… pic.twitter.com/aFJezv1Tx4 — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 18, 2025

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η 27χρονη είπε σε ψυχίατρο ότι ήταν «απολύτως μόνη και ανίκανη να συλλάβει τη συνέχιση της ζωής χωρίς (τον σύζυγό της) και ήθελε όλοι τους να ξαναενωθούν στον Παράδεισο».

Η επιστολή της προς την αστυνομία περιείχε συγγνώμες και εκκλήσεις για συγχώρεση προς μέλη της οικογένειάς της για όσα είχε διαπράξει.

«Ένα κομμάτι μου θα αναρωτιέται πάντα γιατί δεν είπα ποτέ ότι χρειάζομαι βοήθεια», ανέφερε η Κόλλιας σε μια φορτισμένη, διαδικτυακή εμφάνιση από τη φυλακή. «Στέκομαι μπροστά σας ακόμη αυτός ο διαλυμένος άνθρωπος που χρειάζεται βοήθεια για να ξαναφτιάξει τον εαυτό του», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενη στους γιους της, σύμφωνα με το greekreporter, είπε: «Μωρά μου, σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι η μητέρα σας. Το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου θα είναι να μάθω να είμαι καλά εδώ χωρίς εσάς».

«Ανέφερε ότι η μεγαλύτερη λύπη της ήταν πως δεν ήταν επιτυχής η απόπειρα αυτοκτονίας της», σύμφωνα με τη δήλωση της Κόλλιας στην ψυχίατρο.

Η γυναίκα φαίνεται να είχε επηρεαστεί από τον θάνατο του συζύγου της εννέα ημέρες νωρίτερα. Η Βανέσσα Κόλλιας έπασχε από διαταραχή προσαρμογής (σ.σ. δυσφορία, υπερβολικές αντιδράσεις στο άγχος και την πίεση), αλλά αυτό δεν την καθιστούσε επιλέξιμη για «πιθανή υπεράσπιση» περί μη ποινικής ευθύνης λόγω ψυχικής διαταραχής.

«Συνοπτικά, ενώ η κυρία Κόλλιας δεν πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται τις πράξεις της ή να γνωρίζει τις συνέπειές τους, είναι προϊόν επίμονου παιδικού τραύματος που διαμόρφωσε τις ενήλικες αντιλήψεις της για τον κόσμο, την αίσθηση ασφάλειας και τις σχέσεις», αναφέρει επιπλέον η έκθεση.

Διαβάστε επίσης:

Ξέφυγε τελείως ο Τραμπ: «Σιωπή, γουρουνίτσα», σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την υπόθεση Επστάιν (Video)

Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Σαουδικής Αραβίας: Επενδύσεις – ρεκόρ, F-35, πυρηνική ενέργεια, Κασόγκι και Ισραήλ στο επίκεντρο