19.11.2025 10:15

Ξέφυγε τελείως ο Τραμπ: «Σιωπή, γουρουνίτσα», σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για την υπόθεση Επστάιν (Video)

Ακόμα και ο ακραίος εκνευρισμός για τις πιθανές αποκαλύψεις που θα φέρει η δημοσιοποίηση του αρχείου του καταδικασθέντος για μαστρωπεία ανηλίκων, Τζέφρι Επστάιν, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη νέα χυδαία επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου.

Με τη φράση «σιωπή, σιωπή γουρουνίτσα» (quiet, piggy) ο «Πρώτος Πολίτης» των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή επιτέθηκε στην Τζένιφερ Τζέικομπς, δημοσιογράφο του Bloomberg, η οποία επιχείρησε να τον ρωτήσει εν πτήσει στο Air Force One για την υπόθεση Επστάιν και τα επίμαχα e-mail του επιχειρηματία, που έδειχναν ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις άθλιες δραστηριότητές του.

Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας από τους συναδέλφους της Λούσι που είναι παρόντες στην χυδαία επίθεση δεν αντιδρά, δείχνοντας ότι τα mainstream ΜΜΕ στις ΗΠΑ έχουν κυριολεκτικά υποταχθεί στις απαιτήσεις του Τραμπ και στον όλο και αυξανόμενο αυταρχισμό του. Το λες και κατάντια για τη χώρα που έχει ως πρώτη τροπολογία του Συντάγματός της την ελευθερία του λόγου

