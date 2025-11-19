search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

19.11.2025 06:58

Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω πληγμάτων της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Βαρσοβία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών και αεροσκάφους AWACS τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones σε τομείς της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», εξήγησε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν όλη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό εξαιτίας προειδοποίησης της πολεμικής αεροπορίας για επιδρομές της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.

Σε  συναγερμό η χώρα μετά τα περιστατικά δολιοφθοράς που αποδίδονται στη Ρωσία

Υπενθυμίζεται ότι η Βαρσοβία ανακοίνωσε εχθές  πως θα θεσπίσει υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές και θα χρησιμοποιήσει τον στρατό προκειμένου να προστατεύσει κρίσιμες υποδομές. Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο περιστατικών δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων «ρωσικής προέλευσης»

Το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στην Πολωνία αποτυπώνει η δήλωση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ότι η Ρωσία «έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο» και ότι η χώρα του «έχει εισέλθει σε προπολεμική φάση».

«Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και ο υπουργός Εσωτερικών ζήτησαν να θεσπίσω το τρίτο επίπεδο απειλής, Charlie, λόγω τρομοκρατικών απειλών», δήλωσε εχθές ο Ντόναλντ Τουσκ στο κοινοβούλιο. «Αυτό το επίπεδο θα ισχύει σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές ενώ η υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού».

Ο Τουσκ είπε στους βουλευτές πως έχουν ταυτοποιηθεί δύο ύποπτοι για την πρόσφατη δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο, προσθέτοντας πως πρόκειται για Ουκρανούς που συνεργάζονται επί μακρόν με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και οι οποίοι διέφυγαν στη Λευκορωσία.

