18.11.2025 23:37

Στροφή 180 μοιρών από τον Τραμπ: Ψηφίστηκε τελικά η δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης Επστάιν

18.11.2025 23:37
TRUMP EPSTEIN

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα υπέρ της δημοσιοποίησης του φακέλου της έρευνας για τον δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Επστάιν, μετά την αλλαγή στάσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ασκούσε εδώ και καιρό πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους να αποτρέψουν την ψηφοφορία.

Η πρόταση νόμου, που υιοθετήθηκε με 427 ψήφους υπέρ και μίας κατά, στοχεύει να διατάξει το υπουργείο Δικαιοσύνης να “δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα και αρχεία” που έχει στην κατοχή του σε σχέση με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή, που πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν αρχίσει η δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η πρόταση νόμου οδηγείται επί του παρόντος στη Γερουσία, όπου η τύχη της θεωρείται πιο αβέβαιη.

Επί μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πραγματική εκστρατεία για να ματαιώσει τη διεξαγωγή αυτής της ψηφοφορίας στη Βουλή, η οποία ενδεχομένως να είχε συνέπειες που να έφερναν σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επανέλαβε σήμερα ότι “δεν είχε καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν”, διαβεβαιώνοντας ότι είχε διώξει τον χρηματιστή από το Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή του λέσχη στη Φλόριντα, επειδή ήταν “ένας άρρωστος διεστραμμένος”.

Πρόσωπα του νεοϋορκέζικου τζετ-σετ, οι δύο επιχειρηματίες ήταν κοντά ο ένας στον άλλον από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι που διαφώνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν αρχίσουν οι νομικές διαδικασίες λίγα χρόνια αργότερα σε βάρος του χρηματιστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για την οργάνωση δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

Απέναντι στην κατακραυγή και τις αυξανόμενες αποστασίες στο στρατόπεδό του πριν από την ψηφοφορία, ο Τραμπ έκανε τελικά στροφή 180 μοιρών και υποστήριξε την πρόταση νόμου.

“Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε“, είχε δηλώσει ο πρόεδρος ο οποίος για άλλη μια φορά κατήγγειλε αυτό που θεωρεί “φάρσα” την οποία έστησε η δημοκρατική αντιπολίτευση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξήγησε ωστόσο γιατί δεν έδινε εντολή στην υπουργό του της Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει απευθείας τα έγγραφα αυτά, χωρίς να περάσουν από μια ψηφοφορία στο Κογκρέσο.

“Δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν” επανέλαβε σήμερα.

Σε συνέντευξη Τύπου μπροστά από το Καπιτώλιο, ενόψει της αναμενόμενης ψηφοφορίας το απόγευμα, αρκετά θύματα του Τζέφρι Επστάιν πήραν τον λόγο, συχνά με συναισθηματική φόρτιση, καλώντας το Κογκρέσο να υιοθετήσει το κείμενο.

