ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν

Υπέρ της δημοσιοποίησης περισσότερων αρχείων, σχετικών με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, ψήφισε σήμερα, Τρίτη 18/11, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.
Πλέον, το σχετικό νομοσχέδιο παραπέμπεται για ψηφοφορία στο σώμα της Γερουσίας, ώστε να ψηφιστεί και από τα δύο σώματα.
Στη σημερινή ψηφοφορία, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 427 ψήφους υπέρ και 1 κατά το εν λόγω νομοσχέδιο, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα να είναι το μόνο μέλος που καταψήφισε.
