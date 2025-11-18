search
18.11.2025 21:10

Σουηδία: 18χρονος ομολόγησε ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε φεστιβάλ της Στοκχόλμης

18.11.2025 21:10
souidia astynomia 88- new

Τρομοκρατική επίθεση σε πολιτιστικό φεστιβάλ στη Στοκχόλμη, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους, ομολόγησε ότι σχεδίαζε να διαπράξει ένας 18χρονος με διπλή υπηκοότητα, σουηδική και συριακή,

Ο άνδρας, που που δικάζεται στη Σουηδία, είχε ορκιστεί επανειλημμένα πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Γιόχαν Άκερμαρκ, ο δικηγόρος του, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πελάτης του ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες της «προετοιμασίας τρομοκρατικού εγκλήματος» και της «προετοιμασίας σοβαρών εγκλημάτων (με τη χρήση) εύφλεκτων και εκρηκτικών προϊόντων».

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται επίσης, μαζί με έναν 17χρονο, για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024, κατηγορία την οποία αρνείται, διευκρίνισε ο Άκερμαρκ.

Οι προετοιμασίες έλαβαν χώρα μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο ύποπτος παρακολουθείτο από τους ερευνητές από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η έρευνα αυτή «κατέστησε δυνατό να αποτραπεί μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία», είχε δηλώσει την ώρα της απαγγελίας κατηγοριών ο εισαγγελέας Χένρικ Ολίν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος σκόπευε να διαπράξει την επίθεσή του στο Φεστιβάλ Πολιτισμού της Στοκχόλμης τον Αύγουστο, σε πάρκο στο κέντρο της πρωτεύουσας, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και όπλα.

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης.

Ο άνδρας συνελήφθη στη Στοκχόλμη στις 11 Φεβρουαρίου και έκτοτε τελεί υπό προσωρινή κράτηση.

Η δίκη άρχισε την περασμένη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

