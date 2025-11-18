Σουηδία: 18χρονος ομολόγησε ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε φεστιβάλ της Στοκχόλμης

Τρομοκρατική επίθεση σε πολιτιστικό φεστιβάλ στη Στοκχόλμη, στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους, ομολόγησε ότι σχεδίαζε να διαπράξει ένας 18χρονος με διπλή υπηκοότητα, σουηδική και συριακή,

Ο άνδρας, που που δικάζεται στη Σουηδία, είχε ορκιστεί επανειλημμένα πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο Γιόχαν Άκερμαρκ, ο δικηγόρος του, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο πελάτης του ομολόγησε την ενοχή του στις κατηγορίες της «προετοιμασίας τρομοκρατικού εγκλήματος» και της «προετοιμασίας σοβαρών εγκλημάτων (με τη χρήση) εύφλεκτων και εκρηκτικών προϊόντων».

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται επίσης, μαζί με έναν 17χρονο, για απόπειρα δολοφονίας στη Γερμανία τον Αύγουστο του 2024, κατηγορία την οποία αρνείται, διευκρίνισε ο Άκερμαρκ.

Οι προετοιμασίες έλαβαν χώρα μεταξύ Αυγούστου 2024 και Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο ύποπτος παρακολουθείτο από τους ερευνητές από το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η έρευνα αυτή «κατέστησε δυνατό να αποτραπεί μια σοβαρή τρομοκρατική επίθεση στη Σουηδία», είχε δηλώσει την ώρα της απαγγελίας κατηγοριών ο εισαγγελέας Χένρικ Ολίν.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος σκόπευε να διαπράξει την επίθεσή του στο Φεστιβάλ Πολιτισμού της Στοκχόλμης τον Αύγουστο, σε πάρκο στο κέντρο της πρωτεύουσας, χρησιμοποιώντας εκρηκτικά και όπλα.

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης.

Ο άνδρας συνελήφθη στη Στοκχόλμη στις 11 Φεβρουαρίου και έκτοτε τελεί υπό προσωρινή κράτηση.

Η δίκη άρχισε την περασμένη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

