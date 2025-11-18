search
ΚΟΣΜΟΣ

18.11.2025 20:38

Το ABC ρώτησε τον Τραμπ για τον Επστάιν κι εκείνος ζήτησε… να του αφαιρεθεί η άδεια μετάδοσης (Video)

18.11.2025 20:38
trump abc

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στην ίδια δημοσιογράφο που έθεσε ερώτηση σχετικά με την δημοσιοποίηση αρχείων που σχετίζονται με την έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν, επικρίνοντας τη στάση της και τον τρόπο που θέτει ερωτήσεις.

Στη συνέχεια, είπε ότι πιστεύει ότι η άδεια πρέπει να αφαιρεθεί από το ABC επειδή «οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λανθασμένες». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, ο οποίος υπήρξε σταθερός σύμμαχος και ξεκίνησε έρευνες σε πολλά δίκτυα.

Ο Καρ είπε επίσης στο ABC, πριν αποπέμψει τον κωμικό Τζίμι Κίμελ από τον αέρα μετά τα σχόλιά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ότι «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο».

Ο Τραμπ, αφού ζήτησε την ανάκληση της άδειας του ABC, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Καρ «θα πρέπει να το εξετάσει αυτό».

Τραμπ: Ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν γνώριζε τίποτα» για τον Κασόγκι

Η ίδια δημοσιογράφος ρώτησε για τον Κασόγκι και τη δολοφονία του.

Ο Τραμπ ρώτησε τη δημοσιογράφο από πού ήταν και όταν εκείνη απάντησε «ABC News» προκαλώντας την αντίδρασή του: «Fake news».

Στη συνέχεια είπε:

«Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε. Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμβαίνουν πράγματα, αλλά αυτός δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτά. Και μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Δεν χρειάζεται να φέρνετε σε δύσκολη θέση τον καλεσμένο μας κάνοντας μια τέτοια ερώτηση».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν είπε ότι ήταν «οδυνηρό» που ο Κασόγκι έχασε τη ζωή του.

«Ήταν οδυνηρό για εμάς στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε κάνει όλα τα σωστά βήματα έρευνας κ.λπ. για τη Σαουδική Αραβία και έχουμε βελτιώσει το σύστημά μας για να βεβαιωθούμε ότι δεν συνέβη τίποτα, κάτι τέτοιο. Και είναι οδυνηρό και είναι ένα τεράστιο λάθος. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην ξανασυμβεί αυτό», δήλωσε ο πρίγκιπας διάδοχος.

