Τι είναι η Cloudflare και πώς μια τεχνική βλάβη προκάλεσε παγκόσμιο διαδικτυακό χάος – Η «συγγνώμη» της εταιρείας

Σημαντικά προβλήματα στο Ίντερνετ παγκοσμίως προκάλεσε η τεχνική βλάβη της Cloudflare την Τρίτη, 18/11, με πολλούς δημοφιλείς ιστότοπους να «πέφτουν» για αρκετές ώρες.

Με αφορμή το διαδικτυακό χάος που προκλήθηκε, το όνομα της Cloudflare έγινε πολύ πιο γνωστό μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες του Ίντερνετ να έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα ότι μια εταιρεία που αρκετοί μπορεί να μην είχαν ακούσει ποτέ, «κρατά» αόρατα ένα μεγάλο μέρος του Διαδικτύου.

Πώς λειτουργεί η Cloudflare

Τι είναι, ωστόσο, η Cloudflare, η τεχνική βλάβη της οποίας προκάλεσε παγκόσμιο χάος;

Η Cloudflare, όπως και οι άλλες εταιρείες υποδομής Διαδικτύου, παραμένει κατά κύριο λόγο στο παρασκήνιο, μέχρι να συμβεί κάτι «λάθος», όπως έγινε το πρωί της Τρίτης, με αποτέλεσμα πολλοί από τους μεγαλύτερους ιστότοπους του κόσμου να μη «φορτώνουν».

Σύμφωνα με τη σχετική περιγραφή στο site της, η Cloudflare παρέχει σε ιστότοπους τα εργαλεία ώστε να είναι ασφαλείς και πιο γρήγοροι, ενώ αποτρέπει την πιθανότητα να «κρασάρουν», σε περίπτωση που δεχτούν πολλαπλά αιτήματα ταυτόχρονα, ή κάποια επίθεση.

Τα παραπάνω γίνονται μέσω ενός μεγάλου φάσματος προϊόντων, με τις εταιρείες όπως η Cloudflare να χρησιμοποιούν τα πιο ανθεκτικά κέντρα δεδομένων τους για να παρέχουν τα δεδομένα των ιστότοπων γρήγορα και αξιόπιστα.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι όταν η Cloudflare παρουσιάζει μία τεχνική βλάβη, άμεσα επηρεάζεται σειρά από ιστότοπους, όπως έγινε και σήμερα, με ιστότοπους όπως το Χ, και το ChatGPT να παρουσιάζουν προβλήματα για αρκετές ώρες.

Η «συγγνώμη» της Cloudflare για το διαδικτυακό χάος

Αναφερόμενος στα προβλήματα που προκλήθηκαν τις τελευταίες ώρες, ο Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) της Cloudflare, Ντέιν Κνεχτ σημείωσε σε ανάρτησή του ότι η εταιρεία «απογοήτευσε» τους πελάτες της, ενώ παράλληλα εξήγησε το πρόβλημα που οδήγησε στη διακοπή.

«Δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Νωρίτερα σήμερα απογοητεύσαμε τους πελάτες μας και γενικά το Διαδίκτυο, όταν ένα πρόβλημα στο δίκτυο Cloudflare επηρέασε την επισκεψιμότητα των sites που βασίζονται σε εμάς. Οι ιστότοποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βασίζονται στο Cloudflare εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά μας, και ζητώ συγγνώμη για τον αντίκτυπο που προκαλέσαμε», έγραψε ο Κνεχτ στο σχετικό post του.

I won’t mince words: earlier today we failed our customers and the broader Internet when a problem in @Cloudflare network impacted large amounts of traffic that rely on us. The sites, businesses, and organizations that rely on Cloudflare depend on us being available and I… — Dane Knecht 🦭 (@dok2001) November 18, 2025

«Η διαφάνεια σχετικά με το τι συνέβη έχει σημασία, και σκοπεύουμε να κοινοποιήσουμε μια ανάλυση με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγες ώρες. Εν συντομία, ένα λανθάνον σφάλμα σε μια υπηρεσία που υποστηρίζει τη δυνατότητά μας για την αντιμετώπιση των bots άρχισε να καταρρέει μετά από μια συνηθισμένη αλλαγή ρυθμίσεων που κάναμε. Αυτό οδήγησε σε αλυσιδωτή υποβάθμιση του δικτύου και άλλων υπηρεσιών μας. Δεν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση», τόνισε ο ίδιος.

«Το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο αντίκτυπος που προκάλεσε και ο χρόνος επίλυσής του είναι απαράδεκτα. Ήδη γίνεται δουλειά για να διασφαλιστεί ότι δε θα ξανασυμβεί, αλλά ξέρω ότι προκάλεσε πραγματική ταλαιπωρία σήμερα. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας είναι αυτό που εκτιμούμε περισσότερο, και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να την κερδίσουμε ξανά», πρόσθεσε ο Διευθυντής Τεχνολογίας της Cloudflare κλείνοντας την ανάρτησή του.

