«Baby Shark Dance»: To video με τα περισσότερα views στο YouTube που… δεν έκανε πλούσιους τους δημιουργούς του

Το «Baby Shark Dance», το… ενοχλητικά εθιστικο παιδικό τραγούδι, έχει τα περισσότερα views στο YouTube, φθάνοντας τις 16,4 δισεκατομμύρια προβολές, δηλαδή, όσο περίπου τα δέκα πιο δημοφιλή βίντεο της Taylor Swift μαζί.

Το βίντεο προβάλλεται από το 2016 κατά μέσο όρο πάνω από 4,7 εκατομμύρια φορές την ημέρα.

Παρόλα αυτά, η Pinkfong, η νοτιοκορεατική εταιρεία πίσω από το τραγούδι, δεν έχει γίνει πλούσια, λόγω της πολιτικής του YouTube όσον αφορά στα βίντεο με περιεχόμενο για παιδιά.

Το «Baby Shark» ανέβηκε στο YouTube πριν από σχεδόν δέκα χρόνια. Το 2020 ξεπέρασε το «Despacito» και έγινε το βίντεο με τα περισσότερα views στην πλατφόρμα. Από τότε η διαφορά έχει μεγαλώσει.

Το τραγούδι έχει κοινό σε όλο τον κόσμο και υπάρχει σε 25 γλώσσες. Οι ΗΠΑ έχουν τις περισσότερες προβολές και η Βραζιλία τα περισσότερα likes.

Ωστόσο, το monetization μέσω YouTube είναι περιορισμένο λόγω των κανόνων για βίντεο «Made for Kids». Το 2020 το YouTube, μετά από υπόθεση που είχε με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, έβαλε πιο αυστηρούς κανόνες για παιδικό περιεχόμενο. Αυτό σήμαινε ότι δεν επιτρέπονται εξατομικευμένες διαφημίσεις, ούτε σχόλια ούτε ειδοποιήσεις συνδρομητών, πράγματα που βοηθούν τα βίντεο να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Πολλοί δημιουργοί είδαν τα έσοδά τους να πέφτουν.

Χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, το «Baby Shark» θα μπορούσε να βγάζει δύο ή τρεις φορές περισσότερα χρήματα για την Pinkfong

Η εταιρία πέρυσι είχε έσοδα περίπου 67 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με τα χρήματα από το YouTube και μπήκε στο χρηματιστήριο Kosdaq την Τρίτη.

Την πρώτη μέρα στο χρηματιστήριο, η μετοχή ανέβηκε πάνω από 9% και η εταιρεία αποτιμήθηκε περίπου στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η Pinkfong βγάζει τα περισσότερα έσοδά της από πωλήσεις περιεχομένου, όπως το YouTube και άλλες πλατφόρμες. Τα λειτουργικά της κέρδη πέρυσι ήταν περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια.

Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η εταιρεία αναμένεται να συγκεντρώσει σχεδόν 50 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για νέα έργα. Στόχος της είναι να δημιουργήσει τρεις νέες σειρές μέχρι το 2028.

