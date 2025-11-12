Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ολοένα και πιο απαραίτητη αποδεικνύεται στη ζωή μας η Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία «εισβάλλει» με γοργούς ρυθμούς σε όλο και περισσότερους εργασιακούς χώρους φέρνοντας, μάλιστα, μαζί της -όπως μαρτυρούν τα στοιχεία- αντικαταστάσεις…
Σύμφωνα με έρευνα του Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις έξι επιχειρήσεις (17%) σκοπεύει μέσα στον επόμενο χρόνο να περικόψει θέσεις εργασίας και να τις αντικαταστήσει με AI.
Ποιοι επαγγελματικοί τομείς κινδυνεύουν, λοιπόν, περισσότερο από τα «έξυπνα» συστήματα, σύμφωνα με τους αναλυτές;
Ο πιο ευάλωτος τομέας είναι η διοικητική υποστήριξη, καθώς το 62% των εργοδοτών δήλωσε ότι σχεδιάζει περικοπές σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και βοηθούς διαχείρισης. Κι αυτό γιατί η αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως η καταχώριση στοιχείων, η τήρηση αρχείων και η διαχείριση εγγράφων καθιστά πολλές από αυτές τις θέσεις περιττές…
Περίπου το 28% των εταιρειών αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των στελεχών μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, καθώς τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν δεδομένα, να παρακολουθούν επιδόσεις, όπως και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αλγορίθμους.
Το 27% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει chatbots και αυτόματα συστήματα επικοινωνίας, αντικαθιστώντας μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Οι αυτοματοποιημένες απαντήσεις, οι προτάσεις προϊόντων και η ανάλυση προτιμήσεων των πελατών μειώνουν την ανάγκη για προσωπικό στις πωλήσεις.
Περίπου το 23% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν μεγάλο ποσοστό χειρωνακτικών εργατών, ειδικά σε βιομηχανίες και αποθήκες όπου η αυτοματοποίηση μπορεί να εκτελεί απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες.
Το 13% των επιχειρήσεων εξετάζει μειώσεις ακόμη και σε ειδικευμένους τεχνικούς, καθώς η ρομποτική και τα συστήματα υποβοηθούμενης παραγωγής αρχίζουν να διεισδύουν αποφασιστικά και σε αυτά τα επαγγέλματα.
Ένας στους δέκα εργοδότες (10%) εκτιμά ότι μπορεί να αντικαταστήσει ρόλους επίβλεψης με λογισμικό παρακολούθησης απόδοσης και αυτόματα εργαλεία ελέγχου παραγωγής, με τους «ψηφιακούς επόπτες» να αναμένεται να μειώσουν το κόστος ανθρώπινου ελέγχου.
Οι τεχνικοί επιστήμονες και επαγγελματίες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση φαίνεται ότι δεν είναι εκτός… κινδύνου, καθώς το 17% των εταιρειών δηλώνει ότι θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προγραμματισμού ή σχεδιασμού που βασίζονται σε AI.
Παρά τη μεγάλη αισιοδοξία, πάντως, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δυνατότητές της, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή «φούσκα» στην αγορά AI.
Μεταξύ αυτών, ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, γνωστός από την ταινία The Big Short, ο οποίος έχει στοιχηματίσει 1,1 δισ. δολάρια ότι η φούσκα θα «σκάσει», ποντάροντας εναντίον των τεχνολογικών κολοσσών Palantir και Nvidia.
Ανησυχίες εξέφρασε, όμως, και ο Μπιλ Γκέιτς, συγκρίνοντας την τρέχουσα φρενίτιδα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη «φούσκα του διαδικτύου» που σημειώθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90– μια εποχή που οι τεχνολογικές υπερεκτιμήσεις κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες…
