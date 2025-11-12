search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:42
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 14:53

Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος

12.11.2025 14:53
ai-new

Ολοένα και πιο απαραίτητη αποδεικνύεται στη ζωή μας η Τεχνητή Νοημοσύνη η οποία «εισβάλλει» με γοργούς ρυθμούς σε όλο και περισσότερους εργασιακούς χώρους φέρνοντας, μάλιστα, μαζί της -όπως μαρτυρούν τα στοιχεία- αντικαταστάσεις…

Σύμφωνα με έρευνα του Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία στις έξι επιχειρήσεις (17%) σκοπεύει μέσα στον επόμενο χρόνο να περικόψει θέσεις εργασίας και να τις αντικαταστήσει με AI.

Ποιοι επαγγελματικοί τομείς κινδυνεύουν, λοιπόν, περισσότερο από τα «έξυπνα» συστήματα, σύμφωνα με τους αναλυτές;

Διοικητικοί και γραμματειακοί υπάλληλοι

Ο πιο ευάλωτος τομέας είναι η διοικητική υποστήριξη, καθώς το 62% των εργοδοτών δήλωσε ότι σχεδιάζει περικοπές σε γραμματείς, υπαλλήλους γραφείου και βοηθούς διαχείρισης. Κι αυτό γιατί η αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως η καταχώριση στοιχείων, η τήρηση αρχείων και η διαχείριση εγγράφων καθιστά πολλές από αυτές τις θέσεις περιττές…

Μάνατζερ και στελέχη διοίκησης

Περίπου το 28% των εταιρειών αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των στελεχών μεσαίας και ανώτερης διοίκησης, καθώς τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν δεδομένα, να παρακολουθούν επιδόσεις, όπως και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αλγορίθμους.

Πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών

Το 27% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αξιοποιήσει chatbots και αυτόματα συστήματα επικοινωνίας, αντικαθιστώντας μέρος του ανθρώπινου δυναμικού. Οι αυτοματοποιημένες απαντήσεις, οι προτάσεις προϊόντων και η ανάλυση προτιμήσεων των πελατών μειώνουν την ανάγκη για προσωπικό στις πωλήσεις.

Ανειδίκευτοι και ημι-ειδικευμένοι εργάτες

Περίπου το 23% των εργοδοτών θεωρεί ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν μεγάλο ποσοστό χειρωνακτικών εργατών, ειδικά σε βιομηχανίες και αποθήκες όπου η αυτοματοποίηση μπορεί να εκτελεί απλές επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Εξειδικευμένοι τεχνίτες

Το 13% των επιχειρήσεων εξετάζει μειώσεις ακόμη και σε ειδικευμένους τεχνικούς, καθώς η ρομποτική και τα συστήματα υποβοηθούμενης παραγωγής αρχίζουν να διεισδύουν αποφασιστικά και σε αυτά τα επαγγέλματα.

Εργοδηγοί και επόπτες

Ένας στους δέκα εργοδότες (10%) εκτιμά ότι μπορεί να αντικαταστήσει ρόλους επίβλεψης με λογισμικό παρακολούθησης απόδοσης και αυτόματα εργαλεία ελέγχου παραγωγής, με τους «ψηφιακούς επόπτες» να αναμένεται να μειώσουν το κόστος ανθρώπινου ελέγχου.

Πτυχιούχοι επαγγελματίες και τεχνικοί

Οι τεχνικοί επιστήμονες και επαγγελματίες με πανεπιστημιακή εκπαίδευση φαίνεται ότι δεν είναι εκτός… κινδύνου, καθώς το 17% των εταιρειών δηλώνει ότι θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προγραμματισμού ή σχεδιασμού που βασίζονται σε AI.

Παρά τη μεγάλη αισιοδοξία, πάντως, αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις δυνατότητές της, αρκετοί οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για πιθανή «φούσκα» στην αγορά AI.

Μεταξύ αυτών, ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, γνωστός από την ταινία The Big Short, ο οποίος έχει στοιχηματίσει 1,1 δισ. δολάρια ότι η φούσκα θα «σκάσει», ποντάροντας εναντίον των τεχνολογικών κολοσσών Palantir και Nvidia.

Ανησυχίες εξέφρασε, όμως, και ο Μπιλ Γκέιτς, συγκρίνοντας την τρέχουσα φρενίτιδα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη με τη «φούσκα του διαδικτύου» που σημειώθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’90– μια εποχή που οι τεχνολογικές υπερεκτιμήσεις κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες…

Διαβάστε επίσης:

Οι 22χρονοι που έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυρούχοι του κόσμου, «εκθρονίζοντας» τον Ζάκερμπεργκ

Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω υψηλής ακτινοβολίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

dr Kim Kyllesbech Larsen UG CTIO
ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

kikilias-rixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κικίλια με τον Ιταλό υφυπουργό Μεταφορών – Συζήτηση για διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:42
meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

1 / 3