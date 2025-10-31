Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω υψηλής ακτινοβολίας

Την απόσυρση του μοντέλου iPhone 12 A2403 που κατασκευάζεται από την Apple, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L, 2025/1760, 01-09-2025).

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (Αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (Άρθρο 3.1.α).

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει -σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ- εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union-OJEU), το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Έτσι, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple Inc., οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

