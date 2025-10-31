search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 16:00
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 14:05

Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω υψηλής ακτινοβολίας

31.10.2025 14:05
iphone-new

Την απόσυρση του μοντέλου iPhone 12 A2403 που κατασκευάζεται από την Apple, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L, 2025/1760, 01-09-2025).

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (Αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (Άρθρο 3.1.α).

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει -σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ- εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union-OJEU), το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Έτσι, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple Inc., οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Διαβάστε επίσης:

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

Η Nvidia μόλις έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Ανησυχητικά στοιχεία από την OpenAI: 1,2 εκατομμύρια χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο

public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

commission
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν για πιθανη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE: Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

theodora_tzakri_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Κυβερνητικά παιχνίδια real estate πίσω από την τροπολογία για το Γηροκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 15:57
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

elta_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα αντιδράσεων για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ – Έκτακτη συνεδρίαση της Βουλής την Τρίτη, στα κάγκελα εργαζόμενοι και πολίτες    

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε και πέθανε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου στον Ασπρόπυργο

1 / 3