Η Nvidia μόλις έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε ποτέ την κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε στα 207,86 δολάρια ανά μετοχή την Τετάρτη, ξεπερνώντας το ιστορικό ορόσημο.

Αυτό έρχεται μόλις τρεισήμισι μήνες αφότου η Nvidia ξεπέρασε για πρώτη φορά την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τον εκπληκτικό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2022, η Nvidia αποτιμήθηκε σε μόλις 336,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia αυτή την εβδομάδα διοργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής GTC, μεταφέροντας το συνέδριο που παρακολουθείται στενά στην Ουάσινγκτον για πρώτη φορά. Έχει ήδη κάνει αρκετές ανακοινώσεις εκεί, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia. Η εταιρεία συζήτησε επίσης την κβαντική υπολογιστική και αυτό που ονόμασε ψηφιακό σχέδιο για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.

«Κάθε φορά που λέω “κβαντική”, η τιμή της μετοχής ανεβαίνει», αστειεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang. «Κβαντική, κβαντική, κβαντική».

Ο Huang κατευθύνεται τώρα στη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το μέλλον της Nvidia στην Κίνα, το οποίο είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει θέμα στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

Η Nvidia είναι η πρώτη εταιρεία που έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτασε την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά πριν από αυτό, η Apple ήταν ο βασιλιάς των ορόσημων. Ο κατασκευαστής iPhone ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξή της έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο, καθώς δυσκολεύεται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

