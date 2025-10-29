search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:49
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 16:01

Η Nvidia μόλις έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

29.10.2025 16:01
nvidia

Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε ποτέ την κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της εταιρείας κατασκευής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε στα 207,86 δολάρια ανά μετοχή την Τετάρτη, ξεπερνώντας το ιστορικό ορόσημο.

Αυτό έρχεται μόλις τρεισήμισι μήνες αφότου η Nvidia ξεπέρασε για πρώτη φορά την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τον εκπληκτικό ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2022, η Nvidia αποτιμήθηκε σε μόλις 336,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia αυτή την εβδομάδα διοργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής GTC, μεταφέροντας το συνέδριο που παρακολουθείται στενά στην Ουάσινγκτον για πρώτη φορά. Έχει ήδη κάνει αρκετές ανακοινώσεις εκεί, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Nokia. Η εταιρεία συζήτησε επίσης την κβαντική υπολογιστική και αυτό που ονόμασε ψηφιακό σχέδιο για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.

«Κάθε φορά που λέω “κβαντική”, η τιμή της μετοχής ανεβαίνει», αστειεύτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang. «Κβαντική, κβαντική, κβαντική».

Ο Huang κατευθύνεται τώρα στη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το μέλλον της Nvidia στην Κίνα, το οποίο είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει θέμα στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

Η Nvidia είναι η πρώτη εταιρεία που έφτασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και ήταν η πρώτη εταιρεία που έφτασε την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά πριν από αυτό, η Apple ήταν ο βασιλιάς των ορόσημων. Ο κατασκευαστής iPhone ήταν ο πρώτος που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξή της έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο, καθώς δυσκολεύεται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Διαβάστε επίσης:

Ανησυχητικά στοιχεία από την OpenAI: 1,2 εκατομμύρια χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

Grokipedia: Ο Έλον Μασκ λάνσαρε τη δική του ΑΙ εγκυκλοπαίδεια ως αντίπαλο δέος στη «woke Wikipedia»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία – Εντοπίστηκε DNA τους σε δίκυκλο

minima sto mpoukali
ΚΟΣΜΟΣ

Μηνύματα σε μπουκάλι από στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στις ακτές της Αυστραλίας

kardia synedrio 88- new
ΥΓΕΙΑ

3ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «CardioDialogues»

paralia karxaries 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πλήθος καρχαριών βγήκαν στα ρηχά σε δημοφιλή παραλία σέρφινγκ (Video)

sudan-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Ορατή από το διάστημα, η αιματοβαμμένη άμμος του Σουδάν μετά από σφαγή 2.000 ανθρώπων από παραστρατιωτικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 18:49
louvros-skala-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες αναγνώρισαν «εν μέρει» την εμπλοκή τους στη ληστεία – Εντοπίστηκε DNA τους σε δίκυκλο

minima sto mpoukali
ΚΟΣΜΟΣ

Μηνύματα σε μπουκάλι από στρατιώτες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στις ακτές της Αυστραλίας

kardia synedrio 88- new
ΥΓΕΙΑ

3ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο «CardioDialogues»

1 / 3