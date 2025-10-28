20 φορές το… ΑΕΠ της Ελλάδας: Η κεφαλαιοποίηση της Apple ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια

Οι τιμές των μετοχών της Apple αυξήθηκαν την Τρίτη, καθιστώντας την κατασκευάστρια εταιρεία iPhone την τρίτη εισηγμένη εταιρεία στην ιστορία που φτάνει το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας το παράδειγμα της Nvidia και της Microsoft. Για να προσδιοριστεί κάπως το μέγεθος του ποσού αυτού, αρκεί να υπολογίσει κανείς ότι είναι περίπου εικοσαπλάσιο του ελληνικού ΑΕΠ!

Η μετοχή της Apple έφτασε σε νέα ύψη την Τρίτη, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 269 δολάρια ανά μετοχή και ωθώντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στο ρεκόρ των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (3,4 τρισεκατομμύρια ευρώ). Αυτό ακολούθησε την ισχυρότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για το τελευταίο iPhone 17.

Ο τεχνολογικός γίγαντας με έδρα το Κουπερτίνο εντάσσεται επομένως στην ελίτ ομάδα μαζί με την Nvidia και τη Microsoft, οι οποίες ξεπέρασαν και οι δύο την ίδια αποτίμηση νωρίτερα φέτος.

Η Nvidia, η υπερδύναμη ημιαγωγών, έγινε η πρώτη εταιρεία στην ιστορία που έφτασε το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο του 2025. Τα νέα για την αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας της εταιρείας συνέχισαν να ανεβάζουν την τιμή της μετοχής της από τότε, πλησιάζοντας πλέον τα 4,7 τρισεκατομμύρια δολάρια (4 τρισεκατομμύρια ευρώ).

Οι λεγόμενες Magnificent Seven, οι επτά μεγαλύτερες εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, έχουν επωφεληθεί από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης φέτος, με τις τιμές των μετοχών τεχνολογίας να αυξάνονται ανάλογα. Από τον Ιανουάριο, οι μετοχές της Apple έχουν αυξηθεί περισσότερο από 18%, της Nvidia σχεδόν 40% και της Microsoft σχεδόν 30%.

Ωστόσο, η Apple έχει μείνει ως επί το πλείστον εκτός της κούρσας για επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε έργα τεχνητής νοημοσύνης. Ο τρέχων ενθουσιασμός της αγοράς για τη μετοχή του κατασκευαστή iPhone πηγάζει από την επιτυχημένη κυκλοφορία της ανανεωμένης σειράς iPhone, μαζί με σημάδια χαλάρωσης των εμπορικών και δασμολογικών πιέσεων.

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, η σειρά iPhone 17 έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τη σειρά iPhone 16 κατά 14% κατά τις πρώτες δέκα ημέρες κυκλοφορίας της στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

