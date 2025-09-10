Αυτά είναι τα νέα iPhone 17 που παρουσιάσε η Apple – Οι καινοτομίες, οι τιμές και πότε κυκλοφορούν στην Ελλάδα (photos/video)

Tα πιο ισχυρά και προηγμένα iPhone που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max με το πανίσχυρο A19 Pro chip και νέο σχεδιασμό, παρουσίασε η Apple.

Επίσης όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της iSquare, μέλος του Ομίλου Quest και επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάστηκαν το iPhone Air, το iPhone 17 το Apple Watch Series 11 και Apple Watch Ultra με αναβαθμισμένες δυνατότητες υγείας, το Apple Watch SE 3 με Always-on οθόνη και ταχύτατη φόρτιση, καθώς και τα AirPods Pro 3.

Όλα τα νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου σε Ελλάδα και Κύπρο από το επίσημο δίκτυο μεταπωλητών Αpple. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν απo την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Με βάση τα όσα ανακοίνωσε η Apple, οι τιμές αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

το iPhone 17 ξεκινά στα 799 δολάρια

το iPhone Air ξεκινά στα 999 δολάρια

το iPhone 17 Pro ξεκινά στα 1.099 δολάρια

το iPhone 17 Pro Max ξεκινά στα 1.199 δολάρια

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για την ευρωζώνη – και κατ’ επέκταση για τη χώρα μας – οι τιμές αναμένεται να είναι ως εξής:

iPhone 17: από 959 ευρώ

iPhone 17 Air: περίπου 999 ευρώ

iPhone 17 Pro: από 1.319 ευρώ

iPhone 17 Pro Max: από 1.469 ευρώ

Η ζωντανή μετάφραση μέσα από τα ακουστικά, οι έξυπνες ειδοποιήσεις υγείας από το ρολόι και νέες οθόνες και χρώματα στα iPhone είναι τα χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν στις τελευταίες ανακοινώσεις της Apple από την έδρα της στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια .

Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί το iPhone 17 Air

Η πιο πολυαναμενόμενη στιγμή του event ήταν η παρουσίαση του iPhone 17 Air, με τον CEO της Apple Tim Cook, να χαρακτηρίζει το νέο μοντέλο ως “Game changer’’. Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστών και βάρος 165 γραμμαρίων, πρόκειται για το λεπτότερο iPhone στην ιστορία.

Το νέο μοντέλο διαθέτει οθόνη 6,5 ιντσών με τεχνολογία ProMotion έως 120Hz. Στο πίσω μέρος της συσκευής υπάρχει μόνο μια κάμερα με ανάλυση 48 MP, ενώ η μπροστινή selfie κάμερα διαθέτει ανάλυση 18MP.

Η συσκευή λειτουργεί με τον επεξεργαστή A19 Pro, τον ίδιο επεξεργαστή που χρησιμοποιούν τα μοντέλα Phone 17 Pro. Μάλιστα, τα στελέχη της εταιρείας σχολίασαν πως το iPhone 17 Air, προσφέρει τα “επίπεδα υπολογισμού MacBook Pro σε ένα iPhone”.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην μπαταρία του νέου μοντέλου, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι μπορεί να διαρκέσει όλη την ημέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το iPhone 17 Air δεν υποστηρίζει φυσική κάρτα SIM, αλλά μόνο eSIM.

Οι νέες συσκευές όπως επισημάνθηκε από τα υψηλόθαθμα στελέχη της Apple συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής με πρακτική αξία για την καθημερινότητα, από την επικοινωνία σε ξένες γλώσσες μέχρι την πρόληψη προβλημάτων υγείας και την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.

Ειδικότερα η νέα σειρά iPhone 17 περιλαμβάνει το βασικό μοντέλο και το iPhone 17 Pro με οθόνη 6,3 ιντσών, το iPhone Air με οθόνη 6,5 ιντσών και το iPhone 17 Pro Max με οθόνη 6,9 ιντσών. Τα AirPods Pro 3 αποτελούν την πρώτη ανανέωση μετά από τρία χρόνια και προσφέρουν μεταξύ άλλων ανίχνευση καρδιακού παλμού. Το χαρακτηριστικό της ζωντανής μετάφρασης, με χρήση Apple Intelligence, επιτρέπει σε χρήστες να ακούν μετάφραση μιας ξένης γλώσσας απευθείας στα ακουστικά τους, ενώ το iPhone μεταφράζει την απάντηση στη γλώσσα του συνομιλητή.

Στην κατηγορία των wearables, παρουσιάστηκαν τα Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 και Apple Watch Ultra 3. Το Series 11 χαρακτηρίστηκε ως το λεπτότερο και πιο άνετο ρολόι της εταιρείας, με ανθεκτικότερο γυαλί, 5G και αυτονομία 24 ωρών. Το SE 3 διαθέτει ισχυρότερο επεξεργαστή και always-on οθόνη. Το Ultra 3 περιλαμβάνει μεγαλύτερη οθόνη, μπαταρία με διάρκεια έως 42 ώρες και δορυφορική συνδεσιμότητα για μηνύματα και χρήση “Find My” χωρίς κάλυψη δικτύου.

Όλα τα νέα ρολόγια ενσωματώνουν χαρακτηριστικά υγείας όπως ειδοποιήσεις υπέρτασης και ανίχνευση θερμοκρασίας.

Η Apple στη διάρκεια της παρουσίασης ανέδειξε ιδιαίτερα τις λειτουργίες υγείας. Το Series 11 αποκτά μανόμετρο για ανίχνευση υψηλής πίεσης και λειτουργία “sleep score”. Η εταιρεία εκτιμά ότι θα ειδοποιήσει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες με αδιάγνωστη υπέρταση τον πρώτο χρόνο, ενώ αναμένει έγκριση FDA για τη νέα δυνατότητα. Το SE 3 διαθέτει θερμικό αισθητήρα για πρόβλεψη ωορρηξίας.

Τα AirPods Pro 3 μπορούν επίσης να παρακολουθούν καρδιακό ρυθμό και θερμίδες κατά την άσκηση, με αναγνώριση έως 50 διαφορετικών ειδών προπόνησης στην εφαρμογή Apple Fitness.

