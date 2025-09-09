Apple: Δείτε το νέο iPhone 17 και iPhone Air και τα νέα Apple Watch (Photos/Video)

Τις νέες συσκευές της σειράς iPhone 17 και iPhone Air, όπως επίσης τα Apple Watch 11 και το ανανεωμένο Apple Watch Ultra 3 παρουσίασε η Apple στην καθιερωμένη εκδήλωση «Apple Event» που διοργανώνει κάθε Σεπτέμβριο.

Ξεκινώντας την εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ σε μια σύντομη ομιλία του, ανέφερε ότι η εταιρεία του εστιάζει στο ντιζάιν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό βρίσκεται «στον πυρήνα, σε όλα όσα κάνουμε».

«Το ντιζάιν πάντα ήταν θεμελιώδης παράγοντας για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε», δήλωσε. «Πάει πιο μακριά από το πώς κάτι φαίνεται ή το νιώθει ο χρήστης. Αφορά επίσης το πώς λειτουργεί», ανέφερε.

Ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε σήμερα τη νέα σειρά iPhone 17 με πέντε διαθέσιμα χρώματα: λεβάντα, μπλε ομίχλης, μαύρο, λευκό και φασκόμηλο.

Οι νέες συσκευές θα διαθέτουν επίσης μια «κεραμική ασπίδα 2», η οποία, σύμφωνα με την Apple, θα τις κάνει τρεις φορές πιο ανθεκτικές στις γρατσουνιές από τα προηγούμενα μοντέλα της.

Το iPhone 17 θα έχει μια ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών με μικρότερα πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη μεγαλώνει, αλλά το μέγεθος του τηλεφώνου παραμένει το ίδιο με αυτό του iPhone 16. Θα έχει επίσης την τεχνολογία «ProMotion» που μέχρι σήμερα την είχε για τη σειρά Pro.

Η νέα σειρά έχει αναβαθμισμένη κάμερα. Ειδικότερα, το νέο iPhone 17 διαθέτει σύστημα διπλής κάμερας 48 megapixel και έχει τέσσερις φορές μεγαλύτερη ανάλυση σε σύγκριση με το iPhone 16.

Παράλληλα, το iPhone 17 Pro θα χρησιμοποιεί αλουμίνιο. Τα δύο προηγούμενα Pro της Apple χρησιμοποιούσαν τιτάνιο, το οποίο χρησιμοποιείται στο φετινό μοντέλο Air.

Τo νέο iPhone Air

Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο, λεπτό και ελαφρύ iPhone, το iPhone Air, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Η συσκευή διαθέτει πλαίσιο από τιτάνιο, με την Apple να το χαρακτηρίζει «διαστημικής ποιότητας». Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και διατίθεται σε λευκό, χρυσό, μαύρο και γαλάζιο χρώμα.

Ανακοίνωσε επίσης ότι το Air είναι πιο ανθεκτικό από τα προηγούμενα iPhone και χρησιμοποιεί ένα τσιπ που ονομάζει A19 Pro.

«Αν και είναι λεπτότερο και ελαφρύτερο, το iPhone Air εξακολουθεί να έχει εκπληκτική διάρκεια μπαταρίας που διαρκεί όλη μέρα», ανέφερε η εταιρεία.

Οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες από τις 19 Σεπτεμβρίου, με την Apple να ανακοινώνει ότι:

-το iPhone 17 ξεκινά στα $799

-το iPhone 17 Pro ξεκινά στα $1.099

-το iPhone Air ξεκινά στα $999

Νέα σειρά Apple Watch

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα τη νέα σειρά Apple Watch 11 αναφέροντας ότι αποτελεί «το πιο λεπτό και πιο άνετο ρολόι μας μέχρι σήμερα».

Μία κεραμική επίστρωση στο γυαλί το καθιστά πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές. Η σειρά 11 διαθέτει επίσης νέα αρχιτεκτονική μόντεμ 5G και κεραίας και είναι πιο ενεργειακά αποδοτική, χρησιμοποιώντας λιγότερη μπαταρία.

Η Apple ανανέωσε επίσης το Ultra, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022. Το ανανεωμένο μοντέλο Apple Watch Ultra 3 έχει βελτιωμένη οθόνη, δορυφορική συνδεσιμότητα και πρόσθεση κάλυψη 5G. Ξεκινά από τα 799 δολ.

