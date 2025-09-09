Apple: Σήμερα η παρουσίαση της νέας σειράς iPhone, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο λεπτού μοντέλου – Τι συμβαίνει με τιμές και AI (photo/video)

Η Apple αναμένεται στις 20:00 να παρουσιάσει μια νέα σειρά iPhone, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο λεπτού μοντέλου «Air», το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου την επόμενη χρονιά.

Η σειρά iPhone 17 αναμένεται να περιλαμβάνει τις εκδόσεις standard, Pro και Pro Max, μαζί με το «νεοφερμένο» στην οικογένεια, το iPhone Air. Η νεότερη αυτή έκδοση του iPhone προβλέπεται από αναλυτές ότι θα ακολουθήσει τη λογική της σειράς λεπτών φορητών υπολογιστών MacBook.

Όπως αναφέρει το Reuters, το λεπτότερο τηλέφωνο, το οποίο σύμφωνα με αναλυτές πιθανότατα θα τοποθετηθεί στη μεσαία κατηγορία της σειράς συσκευών της Apple -ανάμεσα στα πιο οικονομικά iPhone 17 και στα ακριβότερα iPhone 17 Pro– αναμένεται να είναι το αστέρι της εκδήλωσης, η οποία κατά τα άλλα θα περιλαμβάνει σταδιακές αναβαθμίσεις στα Apple Watch και σε άλλες βασικές σειρές προϊόντων.

Το iPhone Air θα ανταγωνιστεί άμεσα το Galaxy S25 Edge της Samsung Electronics, και οι αναλυτές δήλωσαν στο Reuters ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιάμεσο βήμα στον ανταγωνισμό με τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα της Samsung, τα οποία βρίσκονται ήδη στην έβδομη γενιά τους.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας, έρχεται εν μέσω της αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου εμπορίου που πυροδότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την Apple να εκτιμά ότι οι δασμοί θα της κοστίσουν πάνω από 1 δισ. δολάρια στο τρέχον οικονομικό τρίμηνο. Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά για να διαπιστώσουν αν η εταιρεία θα αυξήσει την τιμή των iPhone ή αν θα αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους για να αντισταθμίσει το κόστος των δασμών, όπως το να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των βασικών μοντέλων και να αυξήσει το κόστος των εκδόσεων με μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τις «καταστροφολογικές» προβλέψεις για ένα iPhone αξίας 2.000 δολαρίων, μεταφέροντας σημαντικό μέρος της παραγωγής της Apple από την Κίνα στην Ινδία και μεταφέροντας αεροπορικώς εκατοντάδες τόνους iPhone στις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

Τα νέα iPhone θα κυκλοφορήσουν επίσης χωρίς σημαντικές αναβαθμίσεις στη Siri, την εικονική βοηθό της Apple, της οποίας η ανανέωση έχει μετατεθεί για το επόμενο έτος. Στο μεταξύ, οι αναλυτές παρακολουθούν προσεκτικά για να δουν αν η Apple -η οποία έχει συνεργαστεί με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, ώστε να τροφοδοτήσει ορισμένα χαρακτηριστικά Τεχνητής Νοημοσύνης στα λειτουργικά της συστήματα- θα προσθέσει περισσότερες συνεργασίες AI πριν από την άφιξη της ανανεωμένης Siri.

Η Google της Alphabet τον περασμένο μήνα παρουσίασε νέα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένου ενός αναδιπλούμενου μοντέλου, που λειτούργησαν ως πλατφόρμα για να επιδείξει το μοντέλο Gemini AI.

Η παρουσίαση θα γίνει ζωντανά στις 20:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ:

