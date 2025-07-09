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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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09.07.2025 17:50

Nvidia: O τεχνολογικός κολοσσός ξεπέρασε τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία

09.07.2025 17:50
nvidia

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Ο τεχνολογικός κολοσσός Nvidia, κατασκευής τσιπ, ξεπέρασε για πρώτη φορά σήμερα το συμβολικό όριο χρηματιστηριακής αξίας των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών για τις μετοχές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε μια αγορά όπου επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και δείχνει να μην ανησυχεί για τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολές δασμών, οι μετοχές της Nvidia στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραφαν άνοδο κατά 2,64%, φτάνοντας τα 164,07 δολάρια στις 16:55 ώρα Ελλάδας.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής του κολοσσού έχει αυξηθεί περισσότερο από 20%.

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