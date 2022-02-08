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08.02.2022 21:05

Ναυάγησε deal 40 δισ. μεταξύ Arm και Nvidia

08.02.2022 21:05
Η αγορά του αιώνα προκαλεί αντιδράσεις: Η NVidia έκανε πρόταση εξαγοράς της ARM για 40 δισ. δολάρια - Media

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Η γονική εταιρία της Arm, SoftBank, ανακοίνωσε πως η εξαγορά της Arm από την Nvidia έναντι $40 δισεκατομμυρίων δε θα προχωρήσει λόγω των σημαντικών προκλήσεων σε νομικό επίπεδο. Η Nvidia όμως θα αναγκαστεί να πληρώσει $1.25 δισεκατομμύρια στην SoftBank λόγω της ατυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων.

Επιπλέον, ο CEO της Arm, Simon Segars θα αντικατασταθεί από τον επικεφαλής IP της εταιρίας, Rene Haas.

Η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 θα ήταν η μεγαλύτερη στη βιομηχανία έως τώρα, δίνοντας στην Nvidia τον έλεγχο της εταιρίας της οποίας η αρχιτεκτονική και τα πνευματικά δικαιώματα βρίσκονται σχεδόν σε κάθε smartphone που κυκλοφορεί. Τη συμφωνία είδαν καχύποπτα από την αρχή όλοι οι κανονιστικοί φορείς σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας από ότι φαίνεται, ανυπέρβλητα εμπόδια.

Από εδώ και πέρα η Arm θα κυνηγήσει την τύχη της στο χρηματιστήριο με τη δημόσια προσφορά της να ξεκινά στις 1 Απριλίου.

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