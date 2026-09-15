Το μπουζούκι του Μαζωνάκη μοιράζεται ιστορίες από τα καμαρίνια: Η αυθεντικότητα, το αγαπημένο του τραγούδι και η διαφωνία για την εμφάνιση της ορχήστρας

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Συγκλονισμένος από τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη είναι ο επί 20 χρόνια συνεργάτης του Θανάσης Βασιλάς. Ο σολίστ του μπουζουκιού μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από την κοινή τους πορεία.

«Ξεκινήσαμε με την Αμερική. Η πρώτη σεζόν που δουλέψαμε μαζί ήταν στο Rex με τη Δέσποινα Βανδή. Ήταν μία πολύ επιτυχημένη σεζόν, που έγινε επανάληψη την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα ήμασταν μαζί», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Η αγάπη του Μαζωνάκη για το μπουζούκι

Ο Θανάσης Βασιλάς θύμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει καμπάνια για το μπουζούκι. «Έκανε καμπάνια για το μπουζούκι. Αγαπούσε πολύ το μπουζούκι, για αυτό ήμουν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Ένιωθα ότι είναι ένας καλλιτέχνης που εκτιμά αυτό που κάνω».

Ο σολίστ του μπουζουκιού τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεχώριζε για την αυθεντικότητα του. «Αυτό που τον έκανε τόσο αγαπητό στον κόσμο είναι η αλήθεια του. Ήταν απόλυτα αληθινός. Έκανε πάντα αυτό που ένιωθε και όχι για να προκαλέσει. Ήταν καλά τον έβλεπες να είναι καλά. Δεν ήταν καλά, θα έβλεπες τον Γιώργο που δεν ήταν καλά. Όταν βαριόταν θα τον έβλεπες ότι βαριέται στη σκηνή.».

Ο Θανάσης Βασιλάς επισήμανε πως όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειαζόταν μία ανανέωση άλλαζαν το πρόγραμμα. «Αυτό που τον κέντριζε πάντα -αν και κάθε βραδιά είναι διαφορετική- θα ήταν να μου πει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Μου έλεγε “ρε Βασιλά παίξε κανένα άλλο κομμάτι βαρέθηκα”».

Το αγαπημένο τραγούδι του Μαζωνάκη

Πρόσθεσε ότι αγαπημένος του καλλιτέχνης ήταν ο Στράτος Διονυσίου. «Ο Στράτος Διονυσίου ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής. Ένα τραγούδι που αφιέρωνε στη μητέρα του ήταν “Τα βάσανα μου ένα φορτίο”. Η κ. Κλειώ σηκωνόταν και το χόρευε. Ήταν από τις πολύ ξεχωριστές στιγμές που θα θυμάμαι πάντα.».

«Με φώναζε για ζέσταμα στο καμαρίνι. Πήγαινα με το μπουζούκι, πίναμε ένα σφηνάκι και λέγαμε παλιά λαϊκά που δεν τα λέγαμε στο πρόγραμμα. Έλεγε “αν τα παίξουμε αυτά δεν θα τα ξέρει κανένας”», συνέχισε.

Ο Θανάσης Βασιλάς επισήμανε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης απολάμβανε τη δουλειά του. « Όταν άρχιζε να μην περνάει καλά στο μαγαζί, ήθελε να τελειώνει η σεζόν για να σταματήσει. Ενώ θα μπορούσε να κάνει 150 εμφανίσεις τον χρόνο, διάλεγε να κάνει 50. Δεν κοιτούσε τα λεφτά».

Συμπλήρωσε ότι είχε καθολική αποδοχή στον χώρο του. «Τον αγαπούσαν όλοι οι καλλιτέχνες από οποιοδήποτε χώρο και να προέρχονταν. Ακόμα και αυτοί του έντεχνου τον λάτρευαν».

Ο σολίστ του μπουζουκιού θυμήθηκε ότι είχαν τσακωθεί για την ένδυση της ορχήστρας. «Μια χρονιά σχετικά πρόσφατα αποφάσισε να φορέσουμε όλοι οι μουσικοί άσπρα ρούχα. Εγώ είπα στον μαέστρο ότι δεν μπορώ να το κάνω, ας πάρει κάποιον άλλο. Λέει τότε ο Γιώργος “ωραία, εσύ φόρεσε μαύρα”. Μετά μας είπαν ότι δεν γίνεται, υπήρξε ένας εκνευρισμός μεταξύ μας και με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει “με στεναχώρησες, γιατί μου είπαν ότι θα φύγεις, είμαστε 18 χρόνια μαζί”. Τα βρήκαμε στο “άσπρο πουκάμισο με μαύρο παντελόνι και μου λέει “αν έχει άσπρη ρίγα το παντελόν σε πειράζει;”»

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