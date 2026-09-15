Aegean: Περικοπή δρομολογίων και άνοδο τιμών προανήγγειλε ο Βασιλάκης – Έμμεση συνεννόηση με ανταγωνισμό

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Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχης Βασιλάκης, κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα, περιέγραψε τη στρατηγική της Aegean για τους επόμενους μήνες. Όπως ανέφερε, η εταιρεία θα προχωρά πλέον σε συχνότερες προσαρμογές του δικτύου της, έχοντας ως βασικούς παράγοντες τη ζήτηση και το κόστος λειτουργίας κάθε δρομολογίου.

Το μήνυμα του Ευτύχη Βασιλάκη προς τους αναλυτές ήταν ξεκάθαρο: Εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, η αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί σε χαμηλότερη χωρητικότητα και υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος της AEGEAN απέδωσε σημαντικό μέρος των πιέσεων στην αγορά αεροπορικών καυσίμων όχι μόνο στην προσφορά αργού πετρελαίου, αλλά και στη διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης. Όπως εξήγησε, οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις και υποδομές, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο πλαίσιο του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, έχουν επηρεάσει την παραγωγική δυναμικότητα.

Η αποκατάσταση αυτής της δυναμικότητας δεν αναμένεται να γίνει άμεσα. «Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα αναγκαία πετρελαϊκά προϊόντα θα χρειαστεί χρόνο», σημείωσε ο κ. Βασιλάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να κινηθούν με μεγαλύτερη προσοχή.

Και η πρώτη σαφής ένδειξη για το 2027 είναι ότι η AEGEAN δεν σχεδιάζει να αυξήσει τη χωρητικότητά της.

«Με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα ανέμενα αύξηση των διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων —των ASKs— της AEGEAN το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να μεταφραστεί ακόμη και σε λιγότερες πτήσεις. Εφόσον το κόστος και η ζήτηση το επιβάλλουν, η εταιρεία είναι έτοιμη να περιορίσει συχνότητες σε επιλεγμένα δρομολόγια, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να στηρίξει τα επίπεδα των ναύλων.

«Εάν διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται να περιορίσουμε συχνότητες σε ορισμένα δρομολόγια, διεθνή ή εσωτερικού, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρμογή των ναύλων, θα το εξετάσουμε», ξεκαθάρισε.

Το κρίσιμο, πλέον, είναι τι θα πράξει ο ανταγωνισμός. Ο κ. Βασιλάκης εκτίμησε ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν περίπου την ίδια αυξημένη βάση κόστους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Η AEGEAN, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών: Εάν οι ανταγωνιστές επιλέξουν να κινηθούν επιθετικά, η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να απαντήσει.

«Εάν δεν επιδείξουν την αναμενόμενη αυτοσυγκράτηση, η AEGEAN διαθέτει την ικανότητα να υπερασπιστεί τις στρατηγικές και εμπορικές προτεραιότητές της», τόνισε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Αυτό σημαίνει ότι η AEGEAN είναι διατεθειμένη να προστατεύσει τόσο το μερίδιο αγοράς της όσο και τις χρονοθυρίδες της, αλλά και τη σχέση της με τους πελάτες της. Με άλλα λόγια, η εταιρεία δεν αποκλείει μια πιο σκληρή μάχη εάν οι συνθήκες στην αγορά το απαιτήσουν.

«Η AEGEAN μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση της εάν οι ανταγωνιστές δεν κινηθούν όσο προσεκτικά περιμένουμε», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου έντονου ανταγωνισμού.

«Αυτό θα αύξανε το κόστος τόσο για εμάς όσο και για εκείνους, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο», κατέληξε ο κ. Βασιλάκης.

Ο πρόεδρος της AEGEAN τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως οι αεροπορικές εταιρείες μικρών και μεσαίων αποστάσεων μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους ανά πτήση ή ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση, ώστε να απορροφήσουν την επιβάρυνση από τα καύσιμα. Σε αντίθεση με τις υπερατλαντικές και άλλες long-haul αγορές, όπου ο μικρότερος αριθμός ανταγωνιστών και οι μεταξύ τους συνεργασίες διευκολύνουν τις αυξήσεις τιμών, στις μικρότερες αποστάσεις ο ανταγωνισμός παραμένει πολύ πιο έντονος.

Η προσαρμογή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έρθει κυρίως από την προσφορά. Οι εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν σταδιακά τη χωρητικότητα, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για υψηλότερα έσοδα ανά πτήση. Όπως εξήγησε, σε κάθε πτήση υπάρχουν περίπου 20 διαφορετικές κατηγορίες τιμών και η τελική τιμή εξαρτάται από το πόσο πρόθυμοι είναι οι επιβάτες να πληρώσουν. Χωρίς περιορισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας, οι αεροπορικές δεν μπορούν εύκολα να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στους ναύλους.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πιεστική από το κόστος των καυσίμων. Όταν αυτά αντιστοιχούν στο 20%-22% του συνολικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας και η τιμή τους παραμένει.

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