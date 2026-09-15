Το «Live news» πρώτο σε τηλεθέαση τη Δευτέρα (14/9), λόγω Μαζωνάκη

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Η κάλυψη της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη και η ανάλυση των εξελίξεων της υπόθεσης θανάτου του στο ιατρείο του Κολωνακίου από το «Live news» του Mega, ώθησαν την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen, στην εκκίνηση της εβδομάδας.

Στις 654.0000 υπολογίστηκαν οι τηλεθεατές από την εταιρεία μετρήσεων και έρευνας τηλεθέασης οι οποίοι παρακολούθησαν χθες το -διπλό- εναρκτήριο επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες», φέρνοντας το στη δεύτερη θέση του Top 10 της ημέρας.

Το κεντρικό δελτίο του Mega ήταν το τρίτο σε δημοφιλία πρόγραμμα, και μια θέση πιο κάτω πέρασε το επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου».

Στις υπόλοιπες θέσεις, εκτός των δύο τηλεπαιχνιδιών στη μέση της 10άδας, οι υπόλοιπες κατελήφθησαν από δελτία ειδήσεων.

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