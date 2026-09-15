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15.09.2026 20:13

Στο… διάστημα η τηλεθέαση του Mega χάρη και στην αδιάκοπη κάλυψη της κηδείας Μαζωνάκη τη Δευτέρα (14/9)

15.09.2026 20:13
Tileorasi

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Εντυπωσιακό άλμα τηλεθέασης κατάφερε το Mega με την προσαρμογή του προγράμματός του σε σημαντική έκτασή του στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Αν και είδε επίσης θεαματική βελτίωση στην επίδοσή του ο ΣΚΑΪ, χάρη και στη χθεσινή πρεμιέρα της σειράς «Μπλε ώρες» με διπλό επεισόδιο, επιστρέφοντας στο prime time έπειτα από αρκετές σεζόν, το Mega τον προσπέρασε και πήγε ακόμα πιο ψηλά.

Η διαφοροποίηση και η ένταση του ανταγωνισμού αντικατοπτρίστηκε κυρίως στην επίδοση του Alpha και του Star, αλλά και στο Open, από την ανάποδη όμως.

Σα σε νιρβάνα, ως προς την τηλεθέασή τους, ήταν τα κρατικά κανάλια, με εξαίρεση ίσως το ΕΡΤNews.

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