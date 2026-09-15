Στο… διάστημα η τηλεθέαση του Mega χάρη και στην αδιάκοπη κάλυψη της κηδείας Μαζωνάκη τη Δευτέρα (14/9)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εντυπωσιακό άλμα τηλεθέασης κατάφερε το Mega με την προσαρμογή του προγράμματός του σε σημαντική έκτασή του στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Αν και είδε επίσης θεαματική βελτίωση στην επίδοσή του ο ΣΚΑΪ, χάρη και στη χθεσινή πρεμιέρα της σειράς «Μπλε ώρες» με διπλό επεισόδιο, επιστρέφοντας στο prime time έπειτα από αρκετές σεζόν, το Mega τον προσπέρασε και πήγε ακόμα πιο ψηλά.

Η διαφοροποίηση και η ένταση του ανταγωνισμού αντικατοπτρίστηκε κυρίως στην επίδοση του Alpha και του Star, αλλά και στο Open, από την ανάποδη όμως.

Σα σε νιρβάνα, ως προς την τηλεθέασή τους, ήταν τα κρατικά κανάλια, με εξαίρεση ίσως το ΕΡΤNews.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

MEGA NEWS: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στην παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου του Σαββατοκύριακου από το Σάββατο (19/9)

Emmy: Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επανενώθηκαν στη σκηνή των βραβείων και τίμησαν τον πιο λαμπερό «άγγελο»











