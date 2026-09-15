Νέο πλήγμα στην πετρελαϊκή αγορά: Η Σαουδική Αραβία σταματά τις αποστολές από το λιμάνι Γιανμπού – Άμεση άνοδος στην τιμή

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Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 3 δολάρια την Τρίτη, μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν ανασταλεί και ότι η Λιβύη σταμάτησε τις δραστηριότητες σε τρεις πετρελαιοπηγές, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι διαταραχές σε βασικές οδούς εφοδιασμού με πετρέλαιο θα μπορούσαν να συνεχιστούν για εβδομάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 2,81 δολάρια, ή 2,66%, στα 108,49 δολάρια το βαρέλι στις 11:06 π.μ. ET (15:06 GMT), ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,29 δολάρια στα 104,68 δολάρια το βαρέλι.

Εάν οι τιμές διατηρηθούν, και τα δύο συμβόλαια θα είναι σε καλό δρόμο για να κλείσουν στο υψηλότερο σημείο τους εδώ και σχεδόν τέσσερις μήνες.

BREAKING: Yemen's Houthis appear to have directly struck the YASREF oil refinery in Yanbu on Saudi Arabia's Red Sea coast this morning, the 400,000 barrel per day Aramco-Sinopec joint venture and one of the Red Sea's largest diesel exporters. Footage shows a large fire, with… pic.twitter.com/bqkEuAmPKW — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 15, 2026

Οι ανησυχίες για την προσφορά έχουν ενταθεί αφότου οι δυνάμεις των Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα, ενώ τα αραβικά κράτη του Κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συζητήσεις με το Ιράν.

Οι τελευταίες επιθέσεις ακολούθησαν μια επίθεση των Χούθι στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας την Παρασκευή, η οποία ανάγκασε το βασίλειο, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, να κλείσει τη ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής.

Υπογραμμίζοντας περαιτέρω τους κινδύνους εφοδιασμού, πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στον τερματικό σταθμό εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα στο Γιανμπού είχαν ανασταλεί. Η αναφορά ήρθε μετά από δηλώσεις πηγών ότι το Ριάντ είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους πελάτες ότι ορισμένα φορτία αργού πετρελαίου στα τέλη Σεπτεμβρίου θα ακυρωθούν.

Στη Λιβύη, ξεχωριστά από τη σύγκρουση στο Ιράν, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) δήλωσε ότι οι δραστηριότητες σε τρία πετρελαϊκά πεδία ανεστάλησαν αφότου διαμαρτυρόμενα μέλη της Φρουράς Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων έκλεισαν μια βαλβίδα στον αγωγό εξαγωγής αργού πετρελαίου Hamada-Zawiya.

Η Φρουρά προειδοποίησε ότι το κλείσιμο θα μπορούσε να επεκταθεί εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Η NOC δήλωσε ότι μπορεί να κηρύξει ανωτέρα βία εάν η βαλβίδα παραμείνει κλειστή ή εάν επιπλέον πεδία αναγκαστούν να σταματήσουν την παραγωγή.

Η Λιβύη ήταν ο έβδομος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον ΟΠΕΚ το 2023, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία και την Ουκρανία ώθησαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ των ΗΠΑ σε άνοδο άνω του 5,9%, θέτοντάς τα σε τροχιά για κλείσιμο ρεκόρ.

«Οι νέες επιθέσεις των Χούθι με στόχο τη Σαουδική Αραβία ενδέχεται να επηρεάζουν τις προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά πετρελαίου σχετικά με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Χαμάντ Χουσεΐν, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Οι Χούθι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι εκτόξευσαν δεκάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια στρατιωτική αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ στη νότια Σαουδική Αραβία, στοχεύοντας υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διαδρόμους προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών σε αντίποινα για τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.Αυτό ακολούθησε τις επιθέσεις της Παρασκευής στη Σαουδική Αραβία, τις οποίες το Ριάντ απέδωσε στους μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ, οι οποίες διέκοψαν τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της χώρας, ο οποίος επιτρέπει στις εξαγωγές πετρελαίου να παρακάμπτουν το αποκλεισμένο Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να εξαντλήσει το διαθέσιμο για εξαγωγή αργό πετρέλαιο εντός ημερών, εκτός εάν ο αγωγός Ανατολής-Δύσης επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με αγοραστές και εμπόρους. Το χτύπημα στον αγωγό απειλεί έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

«Η πρόσφατη επίθεση μπορεί να είναι πιο σοβαρή και θα μπορούσε να απειλήσει τα υπόλοιπα 2 mb/d των πρόσφατων εξαγωγών της Γιανμπού, με τις τελευταίες εκτιμήσεις επισκευών να κυμαίνονται από «πολύ σύντομα» έως οκτώ εβδομάδες», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμα.

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