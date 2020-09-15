Η αγορά του αιώνα προκαλεί αντιδράσεις: Η NVidia έκανε πρόταση εξαγοράς της ARM για 40 δισ. δολάρια

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Μία εταιρεία με ισχυρή θέση στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θέλει να δημιουργήσει η αμερικανική NVidia με την εξαγορά της βρετανικής ARM έναντι του ποσού των 40 δισ. δολαρίων. Μία εξαγορά που είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών.

Η αμερικανική NVidia είναι από τους πιο γνωστούς κατασκευαστές στο χώρο των καρτών γραφικών αλλά γενικότερα σε αυτόν των επεξεργαστών και αναζητούσε τρόπους προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κλάδο των ημιαγωγών.

Από την άλλη πλευρά, η ARM είναι η εταιρεία που έχει δημιουργήσει την αρχιτεκτονική πάνω στην οποία βασίζονται οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στα smartphones (σ.σ. Qualcomm, Apple και Samsung χρησιμοποιούν την τεχνολογία της βρετανικής εταιρείας) και επιζητά να εισέλθει σε εκείνο των επεξεργαστών για προσωπικούς υπολογιστές.

Μέχρι πρότινος, η ARM ανήκει στην ιαπωνική Softbank, η οποία την είχε αποκτήσει έναντι του ποσού των 31 δισ. δολαρίων. Ο ιαπωνικός κολοσσός, με ουκ ολίγες επενδύσεις στο χώρο της τεχνολογίας και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, θα διατηρήσει το 10% της ARM και είναι βέβαιο ότι θα επιδιώξει στενή συνεργασία με το σχήμα NVidia – ARM.

Η εξαγορά αναμένεται να χρειαστεί 18 μήνες για να ολοκληρωθεί καθώς απαιτείται η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ η ARM πρόκειται να διατηρήσει την αυτόνομη λειτουργία της με την έδρα να παραμένει στη Βρετανία. Θα έχει, όμως, πρόσβαση στις τεχνολογίες της Nvidia στο χώρο των καρτών γραφικών.

Αντιδράσεις

Μόλις οι προθέσεις της NVidia έγιναν γνωστές ξέσπασαν και οι πρώτες αντιδράσεις καθώς η εξαγορά της ARM δίνει στον αμερικανικό κολοσσό τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του και τον «βάζει» σχεδόν σε όλα τα smartphones που κυκλοφορούν σήμερα.

Δύο είναι οι βασικές ενστάσεις κατά της εξαγοράς: πρώτον, το γεγονός ότι η ARM ακολουθεί πολιτική απόλυτης ουδετερότητας, ήτοι, αδειοδοτεί με το αζημίωτο, βέβαια, τα σχέδιά της σε όποια εταιρεία της το ζητήσει, κάτι που ακόμα δεν είναι γνωστό αν θα συνεχιστεί μετά την εξαγορά.

Η NVidia δηλώνει ότι η πολιτική ουδετερότητας θα συνεχιστεί, ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες πχ για αύξηση του κόστους κατά την αδειοδότηση ή αλλαγή των όρων σε ειδικές αδειοδοτήσεις, όπως γίνεται με την Apple και την Samsung.

Δεύτερον, η Κίνα ανησυχεί καθώς η απαγόρευση που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει σε αμερικανικές εταιρείες να πουλούν προϊόντα τους σε κινεζικές (όπως συμβαίνει με την Huawei) μπορεί να συμπεριλάβει και την ARM, αν περάσει σε αμερικανικά χέρια.

Μάλιστα, ξένα ΜΜΕ περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τη γνωμοδότηση των αρμοδίων αρχών της Κίνας για την εξαγορά η οποία θα δημιουργήσει έναν κολοσσό στο χώρο της “σιλικόνης”.

Πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι ΜΜΕ ανέφεραν ότι η εξαγορά της ARM από την NVidia ίσως προκαλέσει τεκτονικές αλλαγές στον κόσμο των τσιπ, με πιθανή μετακίνηση πολλών ισχυρών εταιρειών στην ανοιχτή και δωρεάν αρχιτεκτονική RISC-V για SoC και embedded systems.