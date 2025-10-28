Grokipedia: Ο Έλον Μασκ λάνσαρε τη δική του ΑΙ εγκυκλοπαίδεια ως αντίπαλο δέος στη «woke Wikipedia»

O Έλον Μασκ λάνσαρε χθες Δευτέρα τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Grokipedia, τροφοδοτούμενη από τεχνητή νοημοσύνη και σχεδιασμένη να είναι πιο κοντά στις συντηρητικές πολιτικές του απόψεις από τη Wikipedia.

Ο Μασκ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ετοίμαζε το αντίπαλον δέος της Wikipedia μετά από πρόταση του φίλου και συναδέλφου του επενδυτή τεχνολογίας, Ντέιβιντ Σακς, «τσάρου» της τεχνητής νοημοσύνης και των κρυπτονομισμάτων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ περιέγραψε το νέο του εγχείρημα με πολιτικούς όρους, επιτιθέμενος στη «woke», όπως την χαρακτηρίζει, Wikipedia, που καταγγέλλοντάς την για την αναφορά σε ΜΜΕ όπως οι New York Times και το NPR ως πηγές σε πολλά από τα άρθρα της.

Ο Μασκ δήλωσε στο X ότι η εγκυκλοπαίδεια που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη θα ήταν «εξαιρετικά σημαντική για τον πολιτισμό» και ένα απαραίτητο βήμα προς την «κατανόηση του Σύμπαντος».

Οι διαφορές της AI εγκυκλοπαίδειας του Μασκ και της Wikipedia

Η λειτουργία της Grokipedia του Μασκ διαφέρει από τη Wikipedia σε τουλάχιστον ένα σημαντικό σημείο: δεν υπάρχουν σαφείς ανθρώπινοι συγγραφείς.

Ενώ εθελοντές γράφουν και επεξεργάζονται τη Wikipedia, συχνά ανώνυμα, η Grokipedia λέει ότι τα άρθρα της «ελέγχονται ως προς τα γεγονότα» από το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης από την startup xAI του Mασκ.

Οι επισκέπτες της Grokipedia δεν μπορούν να κάνουν επεξεργασίες, αν και μπορούν να προτείνουν επεξεργασίες μέσω μιας αναδυόμενης φόρμας για την αναφορά λανθασμένων πληροφοριών. Τουλάχιστον αρχικά, ορισμένες καταχωρήσεις της Grokipedia λένε ότι βασίζονται στην ίδια τη Wikipedia.

«Το περιεχόμενο είναι προσαρμοσμένο από τη Wikipedia, με άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0», αναφέρει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης στο κάτω μέρος ορισμένων, αλλά όχι όλων των καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής για το βραβείο Νόμπελ Φυσικής.

Ο Μασκ, πάντως, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι θέλει η Grok να σταματήσει να χρησιμοποιεί σελίδες της Wikipedia ως πηγές μέχρι το τέλος του έτους.

Τι λέει η Grokipedia για τον Τραμπ και τον Μασκ

Υπάρχουν κάποιες διαφορές περιεχομένου μεταξύ της Grokipedia και της Wikipedia.

Η καταχώρηση της Grokipedia για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επί παραδείγματι , δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην αποδοχή από τον Τραμπ ενός πολυτελούς αεροσκάφους από το Κατάρ ή στην προώθηση ενός κρυπτονομίσματος με θέμα τον Τραμπ, ή meme coin, ενώ η καταχώρηση της Wikipedia για τον Τραμπ περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στις συγκρούσεις συμφερόντων — συμπεριλαμβανομένων τόσο του τζετ όσο και του meme coin.

Η καταχώρηση της Grokipedia για τον Μασκ δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στην χειρονομία του σε μια συγκέντρωση τον Ιανουάριο, την οποία πολλοί ιστορικοί και πολιτικοί θεώρησαν ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ η καταχώρηση της Wikipedia για αυτόν έχει αρκετές παραγράφους σχετικά με το θέμα.

Διαβάστε επίσης

Διαρροές κωδικών: Πώς να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας στο ψηφιακό περιβάλλον – Διδάκτωρ Εγκληματολογίας εξηγεί στο topontiki.gr

Σοβαρή υπόθεση παραβίασης ασφαλείας: Χάκερς έκλεψαν τα στοιχεία περισσότερων από 180 εκατ. λογαριασμών Gmail

Κυβερνοασφάλεια: Τα 5 βασικά μέτρα που μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο – Έξι στις 10 κυβερνοεπιθέσεις ξεκινούν από ένα απλό e-mail