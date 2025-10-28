Διαρροές κωδικών: Πώς να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας στο ψηφιακό περιβάλλον – Διδάκτωρ Εγκληματολογίας εξηγεί στο topontiki.gr

Σε μια εποχή όπου οι υπηρεσίες διαδικτύου γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πλέον ζήτημα ζωτικής σημασίας. Η είδηση ότι περισσότεροι από 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail κλάπηκαν τον περασμένο Απρίλιο έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία. Η Διδάκτωρ Εγκληματολογίας κα Κέλλυ Ιωάννου, ειδική στην Ψηφιακή Εγκληματολογία, επισημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ο καλύτερος σύμμαχος, αλλά ταυτόχρονα και ο ισχυρότερος εχθρός, αν οι χρήστες δεν εφαρμόζουν σωστές πρακτικές κυβερνοασφάλειας.

Η κα Ιωάννου εξηγεί ότι πολλοί χρήστες εξακολουθούν να δημιουργούν εύκολα προβλέψιμους κωδικούς, βασισμένους σε ονόματα, ημερομηνίες γέννησης ή ονόματα κατοικιδίων, καθιστώντας τους λογαριασμούς τους ευάλωτους. «Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης σημαίνει ότι περιλαμβάνει κεφαλαία και μικρά γράμματα, σύμβολα και αριθμούς», σημειώνει. Παράλληλα, η επαλήθευση σε δύο βήματα, που υποστηρίζεται πλέον σχεδόν από όλες τις πλατφόρμες, προσφέρει ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας. Σύμφωνα με την ειδικό, «σε περίπτωση που κάποιος τρίτος επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση από μη αναγνωρισμένη συσκευή ή διαφορετική τοποθεσία, δεν θα μπορεί. Ο χρήστης έχει κλειδώσει την επαληθευμένη συσκευή, και οποιαδήποτε τρίτη ενέργεια απαιτεί έλεγχο μέσω ενός δεύτερου μέσου, όπως το κινητό του, ένα δεύτερο email ή μια εφαρμογή αυθεντικοποίησης», θα πει στο topontiki.gr.

Η ίδια επισημαίνει ότι πολλές διαρροές προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση του ίδιου email για αγορές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή φόρουμ. «Λογισμικά τύπου InfoStealers μπορούν να υποκλέψουν ένα email και να διεισδύσουν σε άλλα προσωπικά δεδομένα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο προφίλ του χρήστη», εξηγεί. Η έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση διαρροής είναι καθοριστική, καθώς όσο περισσότερο παραμένει άγνωστη, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η ζημιά. Η κα Ιωάννου τονίζει ότι υπάρχουν προγράμματα που ελέγχουν αν το email, το κινητό ή οι κωδικοί πρόσβασης ενός χρήστη έχουν διαρρεύσει στο σκοτεινό διαδίκτυο, αλλά η έλλειψη προληπτικής κουλτούρας παραμένει πρόβλημα. Πολλοί χρήστες αναζητούν υπηρεσίες προστασίας μόνο αφού έχει ήδη συμβεί διαρροή, ενώ η άμεση γνώση μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ζημιά, επιτρέποντας αλλαγή κωδικών και ενημέρωση των αντίστοιχων πλατφορμών.

Η ειδικός συμβουλεύει επίσης να χρησιμοποιούνται διαφορετικά email για επαγγελματικούς λογαριασμούς και για μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξηγεί, το επαγγελματικό email περιέχει ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα, ενώ τα email που συνδέονται με τα κοινωνικά δίκτυα είναι πιο εύκολα ορατά και πιο ευάλωτα σε διαρροές. Η άμεση ενέργεια σε περίπτωση δημοσιοποίησης του email, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του 2FA και την χρήση συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης για διαρροές, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο προστασίας.

Καθώς η ψηφιακή ζωή μας συνεχίζει να επεκτείνεται, η συνειδητή και υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών παραμένει το πιο σημαντικό μέτρο ασφάλειας. «Η τεχνολογία βοηθά, αλλά δεν αντικαθιστά τη συνειδητή και υπεύθυνη χρήση των υπηρεσιών», καταλήγει η κα Ιωάννου, υπενθυμίζοντας ότι η προσωπική προσοχή και η πρόληψη είναι η πιο αποτελεσματική ασπίδα απέναντι στις ψηφιακές απειλές.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρή υπόθεση παραβίασης ασφαλείας: Χάκερς έκλεψαν τα στοιχεία περισσότερων από 180 εκατ. λογαριασμών Gmail

Κυβερνοασφάλεια: Τα 5 βασικά μέτρα που μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο – Έξι στις 10 κυβερνοεπιθέσεις ξεκινούν από ένα απλό e-mail

Οι πιο περίεργες και αλλόκοτες εφαρμογές AI – Ανάλυση ονείρων, γλώσσα ζώων και… προσομοίωση αποθανόντων