ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web

27.10.2025 16:04

Σοβαρή υπόθεση παραβίασης ασφαλείας: Χάκερς έκλεψαν τα στοιχεία περισσότερων από 180 εκατ. λογαριασμών Gmail

27.10.2025 16:04
gmail

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις εταιρείες τεχνολογίας η παραβίασή εκατομμυρίων λογαριασμών eimail από χάκερς. Πρόκειται για διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης.

Σύμφωνα με την Daily Mail επηρεάζονται όλοι οι πάροχοι, αλλά περισσότερο το Gmail, που χρησιμοποιείται και ευρύτερα. Εκτιμάται, συγκεκριμένα, πως οι κωδικοί για πάνω 180 εκατ. λογαριασμοί Gmail έχουν κλαπεί.

Πώς να ελέγξετε αν παραβιάστηκε το email σας

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο Forbes ότι χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, που ήδη παρέχει η εταιρεία μπορεί κανείς να περιορίσει τον κίνδυνο να παραβιαστεί το email του.

Για να διαπιστώσετε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας επιλέξτε δραστηριότητα και θα σας εμφανίσει αν έχουν καταγραφεί ύποπτες ενέργειες. Αν έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σας θα πρέπει να πρώτα κάνετε ανάκτηση.

Πιο γρήγορη λύση είναι να τοποθετήσετε το email σας στον ιστότοπο https://haveibeenpwned.com/.

Με το Google Password Manager – Checkup μπορείτε να ελέγξετε την ασφάλεια του λογαριασμού σας. Πηγαίντε στις τρεις κουκίδες δεξιά, επιλέξτε κωδικοί πρόσβασης και αυτόματη συμπλήρωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σελίδα Google Password Manager – Checkup.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:54
