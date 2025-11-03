Οι 22χρονοι που έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυρούχοι του κόσμου, «εκθρονίζοντας» τον Ζάκερμπεργκ

Τρεις 22χρονοι, μέσω της startup τους, έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του κλάδου της τεχνολογίας, «σπάζοντας» το ρεκόρ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Πρόκειται για τους ιδρυτές της startup τεχνητής νοημοσύνης Mercor, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, που έφθασε να αποτιμάται σε 10 δισ. δολαρία μετά από νέο γύρο χρηματοδότησης 350 εκατομμυρίων, με τη συμμετοχή μεγάλων επενδυτών όπως οι Felicis Ventures, Benchmark και General Catalyst.

Έτσι, ο CEO Brendan Foody, ο CTO Adarsh Hiremath και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Surya Midha έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι στην ιστορία του τεχνολογικού κλάδου, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που είχε γίνει δισεκατομμυριούχος στα 23 του.

Οι τρεις φίλοι γνωρίστηκαν στο σχολείο, μέσω του debate group. Όλοι τους είναι μέλη του Thiel Fellowship, του προγράμματος του επενδυτή Peter Thiel που δίνει 100.000 δολάρια σε νέους ώστε να παρακάμψουν τις σπουδές και να κυνηγήσουν επιχειρηματικά σχέδια.

Ο Hiremath, μάλιστα, σπούδαζε στο Harvard, αλλά εγκατέλειψε μετά το δεύτερο έτος.

Η Mercor ξεκίνησε το 2023 με στόχο να συνδέει μηχανικούς από την Ινδία με αμερικανικές εταιρείες που χρειάζονταν freelance προγραμματιστές. Ανέπτυξαν μια πλατφόρμα με AI avatars για συνεντεύξεις και γρήγορα πέρασαν στον πιο εξειδικευμένο τομέα του data labeling, παρέχοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως Ph.Ds και νομικούς, σε κορυφαία εργαστήρια AI, μεταξύ αυτών και το OpenAI.

Μέσα σε λίγους μήνες, η εταιρεία σημείωσε εκρηκτική ανάπτυξη, φτάνοντας ετήσιο τζίρο (run rate) 500 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2025, από 100 εκατ. τον Μάρτιο.

Η επιτυχία τους τούς έφερε στη λίστα Forbes 30 Under 30 και στη λίστα Cloud 100.

Η επιτυχία, όμως, συνοδεύτηκε και από νομικά ζητήματα. Τον Σεπτέμβριο, η Scale AI κατέθεσε αγωγή κατά της Mercor, κατηγορώντας την για κλοπή εμπορικών μυστικών, μέσω πρώην στελέχους που φέρεται να μετέφερε εμπιστευτικά έγγραφα. Ο Foody δήλωσε πως δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η υπόθεση.

Οι ιδρυτές μεγάλωσαν στην περιοχή της Silicon Valley, σε οικογένειες μηχανικών λογισμικού. Ο Foody είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθειες από τα 16 του, βοηθώντας φίλους του να κερδίσουν promos σε υπηρεσίες της Amazon.

Ο Hiremath απέκτησε ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας δουλεύοντας υπό τον πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ και μέλος του Δ.Σ. της OpenAI, Larry Summers, ο οποίος τελικά επένδυσε στη Mercor.

Παρά την περιουσία τους, οι τρεις δηλώνουν πως εργάζονται ασταμάτητα και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την κατανάλωση πλούτου. Ο Foody αναφέρει ότι αποχωρεί από το γραφείο γύρω στις 10:30 μ.μ. κάθε βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Η Mercor εντάσσεται πλέον στους μεγάλους παίκτες του data labeling, μαζί με τη Scale AI, τη Surge και την Invisible. Η εξαγορά του 49% της Scale από τη Meta για 14 δισ. δολάρια δημιούργησε τριγμούς στον κλάδο, αφήνοντας περιθώριο σε ανταγωνιστές όπως η Mercor να ενισχύσουν τη θέση τους, ειδικά σε εργαστήρια που πλέον αποφεύγουν να συνεργάζονται με προμηθευτές στενά δεμένους με κολοσσούς όπως η Meta.

