search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:55
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 12:15

Οι 22χρονοι που έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυρούχοι του κόσμου, «εκθρονίζοντας» τον Ζάκερμπεργκ

03.11.2025 12:15
mercor
Photo: Mercor

Τρεις 22χρονοι, μέσω της startup τους, έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του κλάδου της τεχνολογίας, «σπάζοντας» το ρεκόρ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Πρόκειται για τους ιδρυτές της startup τεχνητής νοημοσύνης Mercor, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, που έφθασε να αποτιμάται σε 10 δισ. δολαρία μετά από νέο γύρο χρηματοδότησης 350 εκατομμυρίων, με τη συμμετοχή μεγάλων επενδυτών όπως οι Felicis Ventures, Benchmark και General Catalyst.

Έτσι, ο CEO Brendan Foody, ο CTO Adarsh Hiremath και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Surya Midha έγιναν οι νεότεροι αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι στην ιστορία του τεχνολογικού κλάδου, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, που είχε γίνει δισεκατομμυριούχος στα 23 του.

Brendan Foody / Photo: Instagram

Οι τρεις φίλοι γνωρίστηκαν στο σχολείο, μέσω του debate group. Όλοι τους είναι μέλη του Thiel Fellowship, του προγράμματος του επενδυτή Peter Thiel που δίνει 100.000 δολάρια σε νέους ώστε να παρακάμψουν τις σπουδές και να κυνηγήσουν επιχειρηματικά σχέδια.

Ο Hiremath, μάλιστα, σπούδαζε στο Harvard, αλλά εγκατέλειψε μετά το δεύτερο έτος.

Η Mercor ξεκίνησε το 2023 με στόχο να συνδέει μηχανικούς από την Ινδία με αμερικανικές εταιρείες που χρειάζονταν freelance προγραμματιστές. Ανέπτυξαν μια πλατφόρμα με AI avatars για συνεντεύξεις και γρήγορα πέρασαν στον πιο εξειδικευμένο τομέα του data labeling, παρέχοντας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, όπως Ph.Ds και νομικούς, σε κορυφαία εργαστήρια AI, μεταξύ αυτών και το OpenAI.

Surya Midha: Photo / YouTube

Μέσα σε λίγους μήνες, η εταιρεία σημείωσε εκρηκτική ανάπτυξη, φτάνοντας ετήσιο τζίρο (run rate) 500 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2025, από 100 εκατ. τον Μάρτιο.

Η επιτυχία τους τούς έφερε στη λίστα Forbes 30 Under 30 και στη λίστα Cloud 100.

Η επιτυχία, όμως, συνοδεύτηκε και από νομικά ζητήματα. Τον Σεπτέμβριο, η Scale AI κατέθεσε αγωγή κατά της Mercor, κατηγορώντας την για κλοπή εμπορικών μυστικών, μέσω πρώην στελέχους που φέρεται να μετέφερε εμπιστευτικά έγγραφα. Ο Foody δήλωσε πως δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η υπόθεση.

Οι ιδρυτές μεγάλωσαν στην περιοχή της Silicon Valley, σε οικογένειες μηχανικών λογισμικού. Ο Foody είχε ήδη ξεκινήσει προσπάθειες από τα 16 του, βοηθώντας φίλους του να κερδίσουν promos σε υπηρεσίες της Amazon.

Ο Hiremath απέκτησε ενδιαφέρον για την αγορά εργασίας δουλεύοντας υπό τον πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ και μέλος του Δ.Σ. της OpenAI, Larry Summers, ο οποίος τελικά επένδυσε στη Mercor.

Adarsh Hiremath / Photo: X

Παρά την περιουσία τους, οι τρεις δηλώνουν πως εργάζονται ασταμάτητα και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την κατανάλωση πλούτου. Ο Foody αναφέρει ότι αποχωρεί από το γραφείο γύρω στις 10:30 μ.μ. κάθε βράδυ, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Η Mercor εντάσσεται πλέον στους μεγάλους παίκτες του data labeling, μαζί με τη Scale AI, τη Surge και την Invisible. Η εξαγορά του 49% της Scale από τη Meta για 14 δισ. δολάρια δημιούργησε τριγμούς στον κλάδο, αφήνοντας περιθώριο σε ανταγωνιστές όπως η Mercor να ενισχύσουν τη θέση τους, ειδικά σε εργαστήρια που πλέον αποφεύγουν να συνεργάζονται με προμηθευτές στενά δεμένους με κολοσσούς όπως η Meta.

Διαβάστε επίσης:

Αποσύρεται μοντέλο iPhone λόγω υψηλής ακτινοβολίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «ανακατασκευάζει» την αγορά – Οι 16 νέες «θέσεις εργασίας» που… δεν «μεταφράζονται» στα ελληνικά

Ανησυχητικά στοιχεία από την OpenAI: 1,2 εκατομμύρια χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE TV_Olympiacos-PSV
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης & Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου έρχονται στην COSMOTE TV

comissa_0
ΘΕΑΤΡΟ

Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

eurovision2026_ert_new
MEDIA

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

panagiotopoulou-sergoulopoulos-new
LIFESTYLE

Φώτης Σεργουλόπουλος: Η άγνωστη ιστορία με την Άννα Παναγιωτοπούλου – «Έτσι κατάλαβα γιατί φαινόταν δημοσίως στριφνή» (Video)

silence-of-the-lambs-anthony-hopkins
ΣΙΝΕΜΑ

Το «παράδοξο του τρόμου»: Πώς το να βλέπουμε θρίλερ… ανακουφίζει από το άγχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 13:55
COSMOTE TV_Olympiacos-PSV
ADVERTORIAL

UEFA Champions League: Τα ματς Ολυμπιακός-PSV Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης & Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου έρχονται στην COSMOTE TV

comissa_0
ΘΕΑΤΡΟ

Ασημάκης Γιαλαμάς – Κώστας Πρετεντέρης: Η κόμισσα της φάμπρικας, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή

eurovision2026_ert_new
MEDIA

ΕΡΤ: «Σκοτωμός» για συμμετοχή στη Eurovision 2026 – Υποβλήθηκαν 264 προτάσεις

1 / 3