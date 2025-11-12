«200 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα;» – Το διαδίκτυο χλευάζει την Apple που λάνσαρε θήκη για το iPhone

Η Apple βρέθηκε αντιμέτωπη με κύμα διαδικτυακού χλευασμού μετά την ανακοίνωση μιας νέας θήκης μεταφοράς για τη σειρά iPhone της.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας μπήκε στο στόχαστρο των χρηστών αφότου αποκάλυψε την Τρίτη ότι το iPhone Pocket θα πωλείται λιανικά στην τιμή των 230 δολαρίων, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας πρωτότυπος τρόπος μεταφοράς μιας κινητής συσκευής.

Πολλοί σχολίασαν την υψηλή τιμή στο διαδίκτυο, ενώ άλλοι χλεύασαν την εντυπωσιακή ομοιότητά του με ένα καθημερινό πλεκτό αντικείμενο – με έναν χρήστη του X να το λέει «230 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα».

Και ο δημοφιλής YouTuber τεχνολογίας Marques Brownlee είπε ότι ήταν ένα “κρας τεστ” για τους θαυμαστές που “αγοράζουν ή υπερασπίζονται οτιδήποτε κυκλοφορεί η Apple”.

Σε δελτίο τύπου, η Apple δήλωσε ότι το έντονα χρωματιστό αξεσουάρ ήταν μέρος μιας σειράς περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Issey Miyake.

Ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας συνεργάστηκε προηγουμένως με την εταιρεία τεχνολογίας για να δημιουργήσει τα μαύρα ζιβάγκο πουλόβερ που φορούσε διάσημα ο συνιδρυτής της εταιρείας, Στιβ Τζομπς.

Η Apple δήλωσε ότι το προϊόν ήταν εμπνευσμένο από «ένα κομμάτι ύφασμα» και η ιδέα του προήλθε από «την ιδέα της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης».

«Όρια αφοσίωσης»

Η ανακοίνωση προκάλεσε κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να υπονοούν ότι οι οπαδοί της Apple θα «πλήρωναν για οτιδήποτε».

Ο σύμβουλος και αναλυτής κοινωνικών μέσων Ματ Ναβάρα δήλωσε στο BBC ότι η τιμή φαίνεται να έχει λιγότερο να κάνει με τη «λειτουργικότητα» αλλά περισσότερο με τη «μορφή, το branding και την αποκλειστικότητα».

«Αυτό το είδος τιμολόγησης δεν είναι καινούργιο στον κόσμο της μόδας πολυτελείας ή των συνεργασιών σχεδιαστών», είπε.

«Αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές, η Apple μοιάζει να δοκιμάζει τα όρια της αφοσίωσης στο brand».

