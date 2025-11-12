search
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων το ν/σ που θα σημάνει τη λήξη του shutdown



Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μακροβιότερου κυβερνητικού shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει, με τη Βουλή των Αντιπροσώπων να αναμένεται να προχωρήσει απόψε στην ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, που θα οδηγήσει στην άρση του αδιεξόδου.

Η δημοσιονομική παράλυση που προκάλεσε χάος στις ΗΠΑ, έπειτα από περισσότερες από 40 ημέρες, διαφαίνεται να φτάνει στο τέλος της με την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων – η οποία θα πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 19:00 τοπική ώρα (02:00 τα ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) –, του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.

Το νομοσχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τη Δευτέρα με 60 ψήφους υπέρ, έναντι 40 κατά, και παρατείνει τον τρέχοντα προϋπολογισμό ως τα τέλη Ιανουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στην Βουλή και, παρά τη δηλωμένη αντίθεση των Δημοκρατικών, το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει.

Μόνο η υπογραφή του προέδρου θα χρειαστεί για να τερματιστεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου.

ΗΠΑ: Πώς ήρθη το αδιέξοδο

Ύστερα από περισσότερες από 40 ημέρες αδιεξόδου σχετικά με τον προϋπολογισμό, οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές τελικά υποχώρησαν τη Δευτέρα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές τους στην έγκριση ενός νέου νομοσχεδίου, που παρατείνει τον προηγούμενο προϋπολογισμό μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Το νομοσχέδιο, ωστόσο, αφήνει ασαφή την παράταση των επιδοτήσεων για το Obamacare, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, προς μεγάλη απογοήτευση της κομματικής βάσης και πολλών Δημοκρατικών αιρετών αξιωματούχων.

Μεταξύ των λίγων παραχωρήσεων προς την αντιπολίτευση, το νομοσχέδιο προβλέπει την επαναφορά των ομοσπονδιακών υπαλλήλων που απολύθηκαν μετά την έναρξη του shutdown.

Περιλαμβάνει, επίσης, χρηματοδότηση για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP έως τον Σεπτέμβριο, αποτρέποντας έτσι το «πάγωμα» αυτής της βοήθειας, η οποία ωφελεί περισσότερους από 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, σε περίπτωση ενός ακόμη shutdown της κυβέρνησης στα τέλη Ιανουαρίου, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας στάσης πληρωμών.

