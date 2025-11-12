Ο Τραμπ ψέκασε τον αλ Σαράα με άρωμα και τον ρώτησε πόσες γυναίκες έχει: «Με εσάς ποτέ δεν ξέρεις»

Πολύ φιλική ήταν η ατμόσφαιρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Συρίας Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε δώρο στον Αλ Σαράα άρωμα και μάλιστα ψέκασε εκείνον και τον μεταφραστή του για να το δοκιμάσουν. «Είναι το καλύτερο άρωμα», του είπε και πρόσθεσε ότι το άλλο άρωμα είναι για τη σύζυγο του.

Trump sprays Syrian President Ahmed Al-Sharaa with his "Victory" cologne at the White House. pic.twitter.com/DrjHzLnHYb — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) November 12, 2025

Ο Τραμπ στη συνέχεια τον ρώτησε «πόσες γυναίκες έχεις;» με τον Αλ Σαράα να ξεσπά σε γέλια και να απαντά πως έχει μία γυναίκα. «Με εσάς ποτέ δεν ξέρεις», σχολίασε ο Τραμπ.

